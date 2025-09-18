教唆竹聯幫眾爆打女牙醫 地球村負責人陳中義等6人起訴求重刑

21歲男子周子鈞今年5月前往台北市松山區一間牙醫就診，因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是地球村負責人陳中義，因財務窘困，透過友人質押土地向沈女借款，因事後反悔不想設定抵押，又想拿回權狀，委託竹聯幫靜安會要角夏尉瀧處理，導致沈女遭重毆受傷，台北地檢署今依詐欺、組織等罪起訴陳中義、夏尉瀧共6人，對陳求處4年6個月以上，夏求處7年以上重刑。

起訴指出，陳中義因疫情緣故，導致資金周轉不靈，只好先拿台中具有高度商機的土地為擔保，以詐欺方式取得3000萬元高額借款，其後引入靜安會黑幫勢力，除協助弭平在外欠款，更強迫被害人蔡佩君接受債務協商，涉犯詐欺及組織犯罪防制條例，建請量處有期徒刑4年6個月以上。

黃今沛是全案引進犯罪組織靜安會勢力關鍵人，審酌並未實際規劃協商內容、擬定協商之手段、或參與向債權人或蔡佩君等3人協商過程，涉案程度較輕，建請量處有期徒刑6個月。

暴打女牙醫的靜安會成員周文瀚，明知陳中義已無力再借款，更無可能清償3000萬債務，仍以明示犯罪組織成員方式，向被害人要以1500萬元換取擔保3000萬元債務的台中福星路不動產權狀及票據，並要求撤回民事訴訟，更出言恫嚇告訴人，建請量處有期徒刑2年以上。

至於夏尉瀧是竹聯幫靜安會重要幹部，利用組織影響力，多次僅以電話通話即能協助陳中義的票貼債權人接受協商，即使陳中義以惡意詐欺方式，向友人蔡佩君、金主劉俊良、沈姓女牙醫等人詐得借款，僅因所要求協商方案遭拒絕，即心生惡念，教唆周子鈞重毆沈女洩憤，且毆打長至1分鐘，導致沈女眼眶骨折、鼻骨粉碎、門牙及側牙齒冠斷裂，建請量處有期徒刑7年以上。

靜安會成員徐若修，提供手機給周子鈞查詢沈姓女醫師位置，犯案掩飾幕後主謀，協助夏尉瀧完成教唆重傷害、雖僅是幫助犯，但衡量惡意掩飾其他共犯，犯後任意杜撰虛構辯詞，態度不佳，建請量處有期徒刑1年以上。