爆料林秉樞打特權疫苗陳菁徽3人付錢和解 法院還開庭原因曝光

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱凱翔隨後爆料林打「特權疫苗」，3人均違反個人資料保護法被判有罪。民事部分，侯君穎、陳菁徽、朱凱翔均已和林秉樞和解，然而林尚未針對陳菁徽、朱凱翔部分補遞撤告書狀，台北地方法院今仍開庭，但上次「代兒出庭」的林秉樞父親未出席，法官諭知會再聯繫林父確定是否撤告。

侯君穎最早以28萬元與林秉樞達成和解，刑事一審即獲緩刑確定，林也在民事訴訟率先撤告，只對陳菁徽、朱凱翔各求償60萬元，總計120萬元。然而，陳菁徽、朱凱翔在刑事案件上訴二審期間，經法院安排調解程序，也與林秉樞達成和解，兩人也獲緩刑。

台北地院開庭，僅朱凱翔委任律師到庭，林父、陳菁徽或委任律師均未到庭。法官問及，本件均已和解，為何林秉樞尚未撤回告訴，但朱凱翔律師表示不知道原因，對方恐是忘記補撤告狀。

法院想打電話確認林父未出庭的原因、是否撤回告訴，但轉語音信箱。朱凱翔律師指出，本件已在刑事案件達成和解，若林秉樞未依和解筆錄撤回告訴，建請法院判決駁回原告之訴。法官則諭知會再聯繫林父確認，並請對方補陳撤告狀，本案也就此終結。

本件源於2021年12月13日，朱凱翔在臉書「不演了新聞台」爆料林秉樞「喬」疫苗，公布林打疫苗的相關紀錄。衛生福利部調查發現，朱的資訊來自侯君穎，侯女翻拍自聯醫系統傳給陳菁徽，陳女再外流給朱凱翔，侯君穎、陳菁徽、朱凱翔都被訴。

刑事部分，一審判陳菁徽、朱凱翔各5月得易科罰金之刑；侯女判3月徒刑，並宣告緩刑2年，案件上訴，陳菁徽、朱凱翔也和解，二審審酌後也分別宣告緩刑2年。