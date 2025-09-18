華航前座艙長牟孝儀吸空姐上億金 高院加重改判9年6月刑

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，詐騙上億元，台北地方法院依銀行法判牟8年6月、陳女8年、盧女9年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判陳女7年6月刑，盧女部分駁回，牟改依銀行法、詐欺取財罪判9年6月徒刑。

牟孝儀（原名牟明哲）因工作與華航女空服員交好，2014年12月屆齡退休。牟被控與盧育玫合作，以前妻陳學敏（2017年6月15日兩願離婚）名義開設投資公司，經營投資外幣業務，由盧女提供外幣，牟則遊說從前工作夥伴挹注投資金，宣稱所提供的外幣低於銀行牌價，有利可圖。多名空姐相信牟而掏錢投資，最大投資人出金1600萬元、900萬元，牟收錢後，即以低於市場價格將外幣賣給空姐們。

2017年6月，牟在投資群組公告「有個大大的壞消息，就是投資的老闆倒了！現在我家的負債大概是1億5000萬元」，還稱「妳的投資暫時不能給妳利息，我們可能得先賣大安路的房子來還部份的債，妳的本金請給我一些時間，方便的時候就會還妳！真的抱歉！」

被害人不甘受損，控告牟孝儀等人詐欺取財。檢察官認為牟等3人未經特許向投資人吸金， 違反銀行法，獲利超過新台幣1億元以上，3人使用詐術獲取不法利益，遭起訴。北院計算，牟孝儀實際吸收的資金高達1億2579萬元，陳學敏收了1100萬元，盧育玫則吸達3608萬元。

高院開庭時，牟孝儀指盧育玫聲稱認識「高雄老闆」、「有優惠換匯管道」，他一直以為「高雄老闆」真有其人，沒想到這是盧女處心積慮、以巧妙言詞欺騙所有人的陷阱。牟辯稱沒有招募、勸誘同事、朋友加入盧女的投資騙局，本案與他有關的同事、朋友總數並不多，是「退休生活圈的人」，不是銀行法規定的不得吸金所指的「多數人」。

陳學敏也否認違反銀行法，並稱先前根本沒見過盧育玫，連閨密想投資都被她婉拒，但她名下財產卻被迫拍賣，是最大的受害者。陳女還說自己雖從事財務管理工作，但這些告訴人指控她以「投資專家」自居並推薦投資，她怒批「都是無中生有、滿口謊言」，還說「投資沒有專家，只有是不是贏家」，她因為熱心過了頭，才會引起不必要的麻煩。

盧育玫則對檢方起訴事實沒有意見。

告訴代理人表示，牟孝儀和陳學敏賣房後，可分配款約2800萬元，但只有持有本票的債權人部分受償，且他們還開本票給親友，讓親友參與分配。告代指出，兩人對被害人們提出各式各樣刑、民事訴訟但均告失敗，光是民事的裁判費就高達數百萬，寧願如此二次傷害被害人，也不願意賠償分毫。

高院審理後，認為牟孝儀除違反銀行法外，另犯詐欺取財，改判為9年6月，是3人中唯一刑度變重的。

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，詐騙上億元，台灣高等法院今依銀行法、詐欺取財罪判牟9年6月徒刑，依銀行法判陳女7年6月刑，盧女維持9年徒刑。圖／聯合報系資料照
