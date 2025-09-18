大同涉華映財報不實免賠7.5億元 最高院發回更審

快訊

中央社／ 台北18日電

前大同集團董事長林蔚山、林郭文艷涉未揭露華映投資中國華映承諾事項無罪確定，檢方聲請再審獲准。民事部分，投保中心求償7.5億元，一、二審均判免賠，日前最高法院廢棄發回。

最高法院認為，相關承諾事項對大同公司是否無影響，或是否無須揭露於財報，原判決有調查未盡的違誤，投保中心上訴有理由，廢棄原判決，發回台灣高等法院更審。

此案起於台北地檢署起訴指出，華映公司自民國90年起規劃在中國深圳證交所上市未果，改以收購閩東電機股權借殼上市；96年透過轉投資公司作價取得閩東電機股權，依中國證監會要求，大同與華映公司出具共19項承諾事項。

檢方查出，承諾內容包括在大尺寸液晶面板投產前，不得減持華映科技股票；若關聯交易未壓低至30%以下，須確保淨資產收益率達10%以上；並規範華映公司98年至100年3年內盈利須達標，大同與華映公司對此承擔連帶責任。

中國證監會於98年間核准收購案，99年1月完成股份交割，華映公司取得閩東電機經營權，隨後將閩東電機更名為華映科技。

一、二審法院均判決林蔚山等5人無罪，因無人上訴三審，111年間林蔚山等人無罪確定。台灣高等檢察署今年6月間聲請再審；台灣高等法院認定有新證據，原確定判決未予以調查，裁定開啟再審。

民事部分，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心受投資人委託，向大同、林郭文艷、林蔚山等人求償，請求連帶賠償新台幣7億5015萬餘元。一、二審法院均判決大同公司與林蔚山等人免賠。

投資人 最高法院 台灣高等法院

