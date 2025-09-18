竹聯幫靜安會爆打牙醫案外案 檢抄戀愛詐欺機房聲押3人

檢警偵辦竹聯幫靜安會爆打沈姓女牙醫案，懷疑全案是綽號「夏安」的要角夏尉瀧主導，今年6月聲押夏男獲准，檢方搜索發現，靜安會在台北市復興北路有處戀愛詐騙機房，由擔任組長的吳姓男子操控，專門用美照鎖定宅男行騙，檢方昨指揮警方搜索拘提17人到案，7人先移送複訊，檢察官訊後依詐欺罪聲押禁見聊天手黃竣瑋、沈俊任及吳仲堃；吳姓組長預計今天移送。

另外，負責與網友「真見面、假交往」的趙女與蕭女各2萬元交保；聊天手許智堯、鄭崴隆各3萬元交保。檢警統計，目前約有20多人受害，詐騙金額約700萬元。

全案起源於，21歲男子周子鈞（羈押）5月19日前往台北市松山區某診所洗牙，雖有預約，但在未營業時間就在外等候，還問警衛醫師幾點會到診，上午9點50分周男在診療椅上洗牙治療，在沈姓女醫師回答牙口矯正問題時，突然失控起身毆打沈女數拳，沈女當場鼻血不止。

檢警查出，全案是地球村負責人陳中義，委託夏尉瀧處理千萬債務引起，搜索約夏尉瀧與周文瀚等人到案；夏尉瀧、周文瀚聲押獲准，陳中義200萬交保。

專案小組過濾搜扣證物，發現夏尉瀧的愛將吳男（綽號修哥），在復興北路開設戀愛詐欺機房，用趙女，蕭女及一名未成年少女美照，上交友網站與陌生人聊天，待被害人上鉤，即由黃竣瑋等男性負責與被害人聊天，被害人掉入愛情陷阱後，這時詐團即開始進行三部曲詐欺套現。

首先，戀愛詐團會要被害人購買數千元的「定情手鍊」，被害人購買後，即由趙女、蕭女出面與被害人約會，並要被害人親自替她們戴上手鍊，佯裝與其交往，之後再把手鍊交還靜安會，重複使用繼續行騙他人。

其次，詐團會要被害人購買價值上萬元的可愛大娃娃，被害人砸錢購買後，趙女、蕭女會與大娃娃拍照，再傳送給被害人看，讓被害人誤信「女友」收到大禮。第三，詐團食髓知味後，會再以家中經濟狀況不佳、要去酒店上班為由，要被害人跟酒店女幹部「買大全」框全場，讓她們「下班休息」，詎料全是騙局。

檢方調查，詐團為讓小姐在酒店上班的戲碼逼真，疑與特定酒店女行政配合，由女幹部帶小姐與被害人碰面，當場收取出場費，實則資金全都落入靜安會手中，目前鎖定特定女幹部調查。全案經刑事局分析線索，與台北市刑大、松山警分局共同報請北檢偵辦，戀愛機房是否由夏尉瀧主導，須進一步調查。

負責與被害人見面假戀愛的趙姓女子涉詐2萬交保。記者張宏業／攝影

負責與被害人見面假戀愛的蕭姓女子涉詐2萬交保。記者張宏業／攝影