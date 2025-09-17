檢警破竹聯幫靜安會戀愛詐騙機房 夏安愛將組長遭拘提

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

男子周子鈞月前往台北市松山區一間牙醫就診，因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是地球村負責人陳中義，委託竹聯幫靜安會要角夏尉瀧處理千萬債務引起，聲押夏尉瀧與小弟周文瀚獲准；檢方查出，夏尉瀧手下、綽號「阿修」的吳姓組長，涉嫌在復興北路設立戀愛詐騙機房，透過交友軟體詐財，17日指揮台北市刑大、松山分局兵分18路搜索多處地點，約談17人到案。

據了解，包括趙姓、蕭姓戀愛見面小姐，以及一名未成年少女，還有聊天機手7人，詢後已移送台北地檢署複訊，至於吳姓組長因夜間停止偵訊，明日移送北檢複訊。這也是松山分局長丁靖上任以來，首件偵獲轄內有靜安會電詐機房案。

警方今年6月針對靜安會爆打沈姓女牙醫案，進行全面性盤查，經搜索手機發現，夏尉瀧在復興北路有處秘密據點，是戀愛詐騙機房，由吳姓組長負責指揮操縱，報請檢察官林易萱指揮偵辦。

據調查，戀愛詐團會先由交友軟體PO上組織女成員照片，先要求被害人購買數千元「定情手鍊」，接著要被害人購買上萬元的大娃娃，這時會由趙姓、蕭姓女子扮演戀愛者出場，由男性幫忙戴上戀愛手鍊；第三步再以家境不佳、不得已要去酒店上班為由，要被害人跟酒店女幹部「買全框」出場，讓她們「下班休息」，詎料全都是騙局。

調查顯示，靜安會戀愛詐騙機房共詐騙20餘人，不法所得約700萬元，全案是否由夏尉瀧主導，還需進一步調查釐清。

檢警偵辦沈姓女牙醫遭暴打案，查出竹聯幫靜安會要角夏尉瀧（白衣者）旗下組長經營戀愛詐欺機房，今搜索拘提17人到案。圖／翻攝
檢警偵辦沈姓女牙醫遭暴打案，查出竹聯幫靜安會要角夏尉瀧（白衣者）旗下組長經營戀愛詐欺機房，今搜索拘提17人到案。圖／翻攝

戀愛 詐騙 被害人

延伸閱讀

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

四海幫及中古車商勾結詐團誘騙被詐民眾抵押不動產申貸 16人被騙7千萬

境外語音以「網路電話交換機」轉市話騙20餘人 南市刑大偵破機房

相關新聞

竹聯弘仁會水房助詐團洗錢 3律師洩密「藍道」重金交保

聯幫弘仁會設水房替詐騙集團洗錢，以犯「台版柬埔寨案」的「藍道」詐團為大宗，台北地檢署指揮新北市刑警大隊查緝藍道案時，發現...

檢警破竹聯幫靜安會戀愛詐騙機房 夏安愛將組長遭拘提

男子周子鈞月前往台北市松山區一間牙醫就診，因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是地球村負責人陳中義，委託竹聯幫靜安...

ETmata元宇宙賣ETM虛擬幣詐騙 驚見比丘尼涉案10萬交保

男子廖文理ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，推出ETM幣投資方案，9個月內詐騙至少16人；台北地檢...

新竹天坑案續審…法官質疑換圖動機 結構技師坦承思慮不周

新竹縣竹北市豐采520建案周邊接連出現路面坍塌引發「天坑案」，檢方指控，原設計的H型鋼擋土樁長度為33.8公尺，卻被縮減...

他剛出獄又砍殺房東…被判11年刑後監護5年 二審法官維持原判理由曝光

陳姓男子去年1月底出獄後借住台南賈姓男子住處，因常遭賈辱罵而懷恨在心，2月2日持菜刀猛砍頭部後方至少9刀，房客久未見賈報...

「眾量級」財務糾紛首開庭！家寧媽僅部分認罪 還要求Andy當庭對質

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，檢方依業務侵占、背信及刑法以不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。