高雄反滲透法案 二審逆轉無罪
高雄市兩家旅行社業者蘇姓女子、莊姓男子被控，前年安排里長顏姓、黃姓男子赴大陸廈門市受當地政府招待旅遊，一審依反滲透法、總統副總選舉罷免法等，將蘇、莊判刑三年六月，顏、黃判四月。高雄高分院認定無證據證明與總統大選投票有因果關係，判四人無罪；可上訴。
二審認為，該廈門旅遊團卅名團員，僅有一人證稱有大陸人員敬酒時提及「兩岸一家親」，且團員一致稱於旅遊全程未聽聞陸方要求團員就政黨票、總統票投給特定候選人，並無直接或間接證據證明團員所受部分落地招待，與大選投票有何實質因果關係或對價關係，判蘇、莊、顏、黃無罪。
判決指出，廈門某旅行社戴姓副總經理二○二三年十一月連繫高雄某旅行社負責人蘇姓女子、另家旅行社經理莊姓男子，以促進兩岸和諧為由，安排里長帶里民到廈門進行五天四夜社區交流，抵達後交通及旅遊費用由當地政府負擔。
蘇、莊向前金區里長顏姓、黃姓男子提出「里長免費，里民六○○○元，升級單人房加價三五○○元」條件，顏、黃見團費便宜，找廿名里民參加，前年十二月五日出發。
