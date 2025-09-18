聽新聞
促銷害命…70秒灌1公升調酒暴斃 起訴酒吧2人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

酒吧舉辦酒精大胃王促銷活動，致參加者短時間飲酒後死亡，負責人、店長涉鍋失致死罪起訴。圖為示意圖，非主辦業者。記者張宏業／攝影
酒吧舉辦酒精大胃王促銷活動，致參加者短時間飲酒後死亡，負責人、店長涉鍋失致死罪起訴。圖為示意圖，非主辦業者。記者張宏業／攝影
台北妹酒之王酒吧信義店舉辦「一公升的眼淚」促銷活動，工程師張姓男子花一分十秒喝完一公升調酒，急性酒精中毒陳屍該大樓廁所。台北地檢署認為，依法酒類促銷不得鼓勵飲酒，酒吧負責人曾予謙、店長陳柏誠違規辦活動且未警示參加者危險性，昨依過失致死罪起訴。

檢方調查，北市信義區台北妹酒之王（Relay Juicetail）酒吧信義店負責人曾予謙、店長陳柏誠，去年九月舉辦「一公升的眼淚」酒精大胃王促銷活動，限時八分鐘喝完一公升調酒退回五百元費用，「斷魂百香果」調酒為伏特加二七○、百香調酒四三○及冰塊三○○毫升。

同月八日凌晨，工程師廿五歲張姓男子在酒吧櫃台見聞促銷活動，花一分十秒喝下斷魂百香果，身體不適離開，步入該大樓地下二樓停車場旁廁所，急性酒精中毒死亡，當天上午被保全發現陳屍廁所報警，張的父親提告。

檢方指出，菸酒管理法明定酒之廣告或促銷不得有鼓勵或提倡飲酒情形，酒類標示管理辦法也明定，酒類警示標語有「短時間內大量灌酒會使人立即喪命」項目。

起訴指出，曾、陳作為酒吧管理階層，明知酒之廣告或促銷不得鼓勵或提倡飲酒，且短時間大量灌酒可能使人酒精中毒立即喪命，仍舉辦違規促銷活動以求酒吧獲利；使用調酒含高濃度酒精，限制八分鐘飲完，短時間攝入有使人急性酒精中毒風險。

檢方認為，兩人對參加促銷活動消費者，因參加導致的生命、健康風險，具保證人地位，有告知、防止參加者酒醉或酒精中毒危險的義務，卻未在場設警示標語，未告知或要求店員告知參加者活動危險性，無相關應對措施，致張參與活動後急性酒精中毒死亡，有過失責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 中毒 工程師

相關新聞

性騷霸凌 原能會前主委謝曉星判罰60萬

原子能委員會前主委謝曉星被控性騷擾女部屬、職場霸凌，盯視女部屬打量，說「好像少女」及「最美麗的風景」，監察院以違反就業服...

高雄反滲透法案 二審逆轉無罪

高雄市兩家旅行社業者蘇姓女子、莊姓男子被控，前年安排里長顏姓、黃姓男子赴大陸廈門市受當地政府招待旅遊，一審依反滲透法、總...

ETmata元宇宙賣ETM虛擬幣詐騙 驚見比丘尼涉案10萬交保

男子廖文理ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，推出ETM幣投資方案，9個月內詐騙至少16人；台北地檢...

竹聯弘仁會水房助詐團洗錢 3律師洩密「藍道」重金交保

聯幫弘仁會設水房替詐騙集團洗錢，以犯「台版柬埔寨案」的「藍道」詐團為大宗，台北地檢署指揮新北市刑警大隊查緝藍道案時，發現...

新竹天坑案續審…法官質疑換圖動機 結構技師坦承思慮不周

新竹縣竹北市豐采520建案周邊接連出現路面坍塌引發「天坑案」，檢方指控，原設計的H型鋼擋土樁長度為33.8公尺，卻被縮減...

