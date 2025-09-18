性騷霸凌 原能會前主委謝曉星判罰60萬
原子能委員會前主委謝曉星被控性騷擾女部屬、職場霸凌，盯視女部屬打量，說「好像少女」及「最美麗的風景」，監察院以違反就業服務法、性別平等工作法等彈劾。懲戒法院批謝濫用權力地位，嚴重損害政府形象，判罰款六十萬元；可上訴。
事發後時任行政院長蘇貞昌下令免職，謝曉星是首名因權勢性騷去職的內閣閣員，也是首名因職場霸凌被監察院彈劾的閣員。
據調查，謝二○一六年入閣至前年去職，進用秘書多達八人，全是女性且有一定身高，理由是「女性較細膩」，他面試時詢問求職者星座、血型、婚育規畫等隱私，另要求負責國會聯絡的女性下屬請假前須當面報告，男性下屬「傳訊息告知即可」，監察院認為他因性別而差別待遇。
謝多次與女下屬談話時，過於靠近或碰觸讓女下屬得後退自保，曾對女下屬說「台灣最美麗的風景是人」，不停盯視、上下打量，讓女下屬覺得噁心及壓力大；他評論秘書身材和衣著，以「好像少女」形容女性主管，監察院認為逾越公務及一般社交分際，損害性別友善工作環境。
謝也多次對下屬言語暴力，在辦展覽時大斥機要秘書「妳是我的秘書？還是他的秘書？」原能會國會聯絡組主任剛完成白內障手術，即聯繫立委赴蘭嶼履勘核廢料，被謝以觀感不佳為由用粗話咒罵。另外，謝無視新冠肺炎疫情第三級警戒，要求秘書中午與他共餐。
謝否認所有指控。懲戒法院審酌行政院專案調查小組的調查紀錄、監察院移送的相關證據，認定謝有職場霸凌、性別歧視、騷擾女性部屬等，違反公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法、性別平等工作法、就業服務法與消除對婦女一切形式歧視公約（ＣＥＤＡＷ）。
懲戒法院認為謝違反「公務員應謹慎，不得有損害公務員名譽及政府信譽行為」規定，他身為政務官，位尊勢重，應為民表率，卻基於性別刻板印象，言行輕率，應予懲戒，且犯後態度不佳，判罰六十萬元。
