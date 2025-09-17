竹聯弘仁會水房助詐團洗錢 3律師洩密「藍道」重金交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

聯幫弘仁會設水房替詐騙集團洗錢，以犯「台版柬埔寨案」的「藍道」詐團為大宗，台北地檢署指揮新北市刑警大隊查緝藍道案時，發現律師鄭皓文、單鴻均、秦睿昀涉偷拍筆錄洩給詐團，前天及昨天搜索拘提9人，檢察官陳玟瑾訊後依洩密等罪命鄭200萬、單80萬、秦50元交保，其中鄭限制出境出海。

檢警調查，鄭皓文、單鴻均、秦睿昀疑透過律見羈押禁見的詐團被告，取得供詞洩給「藍道」杜承哲等詐團上游，獲高額報酬，還有律師陪偵假裝玩手機，開啟LINE拍照功能，翻拍警詢筆錄傳給上游；藍道集團若有車手或幹部被查獲，疑由杜透過鄭派單，由配合律師陪偵，掌握偵查進度，監看有無供出上游。

北檢檢察官陳玟瑾分析杜承哲、水房成員陳韋綸扣押手機，發現陳韋綸、陳彥澄兄弟是弘仁會水房首腦，接單假投資詐騙資金用虛擬貨幣洗錢，賺取手續費，詐騙金額三點五億元，至少120人受害。

檢方先前聲押陳韋綸獲准，昨提訊出庭，拘提陳彥澄；前天提訊在押或已服刑車手、詐團成員楊順財等人，共傳喚證人共70人，追查何人委派律師陪偵及支出律師費。

律師秦睿昀（右）涉洩密詐團，被檢方諭令50萬交保。記者許正宏／攝影
知名律師鄭皓文（左）涉嫌洩密給詐騙集團，被檢方諭令200萬交保、限制出境出海。記者許正宏／攝影
知名律師單鴻均（右）涉洩密詐團，被檢方諭令80萬交保。記者許正宏／攝影
