面交玩具鈔票穿幫！警及時逮捕車手送辦 判應服義務勞務100小時

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

洪姓男子今年4月透過Telegram加入詐欺集團，5月接受指示到彰化縣某超商門市，向鐘姓婦人取款20萬元。鐘婦先前多次面交發現被詐，報警後配合拿玩具鈔票面交，洪男當場識破要離去，鐘婦藉故拖延直到員警趕來逮捕他。

彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪判處洪男有期徒刑6月，緩刑兩年，緩刑期間付保護管束，應在刑之判決確定日起1年內提供100小時義務勞務。

判決書指出，洪男加入詐欺集團，使用「抖音」用戶名稱為「追夢赤子心」、及Line為聯絡工具，擔任車手詐團第一線取款成員，並以手機Telegram接收詐團組長「趙永德」指示及聯絡其他成員。

鐘姓婦人上網找投資管道，詐團透過抖音「追夢赤子心」要求她依指示註冊OKX數字貨幣交易平台會員，並加入「濤聲依舊」、「幣Go Market」等不詳詐團成員的Line，被誆騙以現金購買虛擬貨幣，鐘婦多次面交後察覺被詐，報警並配合偵辦，約定在某超商門市面交20萬元，未料警方沒提前布署。

洪男見洪婦拿玩具鈔票，轉身要走，鐘婦見警察還沒來，藉故講一堆話然後說要拿真鈔，洪男一看又是原來的假鈔，要搭計程車離開前被及時趕到的員警逮捕。

彰化地院審酌，洪男所為助長犯罪歪風，所為應予非難，惟念及坦承全部犯行，兼衡他的犯罪手段、鐘婦所受損害程度，與洪男所陳智識程度、需扶養領有輕度身心障礙證明的父親等一切情狀量刑。

彰化地方法院判決洪姓男子有期徒刑6月，得緩刑，並提供100小時義務勞動。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判決洪姓男子有期徒刑6月，得緩刑，並提供100小時義務勞動。記者簡慧珍／攝影

詐團 詐欺 彰化 車手

