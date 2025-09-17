男稱「希望回家照顧母親」獲交保 詐欺累犯遭檢求刑逾4年

蘇姓男子曾因詐欺案遭裁定羈押，後聲稱「希望回歸社會、回家照顧母親」獲具保，今年5月間卻在台中擔任詐騙車手遭逮，檢方偵辦後認定品行甚劣，依法起訴並求處4年以上徒刑。

台灣台中地檢署起訴書指出，45歲蘇姓男子加入由暱稱「盛滿天下」、「溫溫」等不詳之人組成的詐騙集團。詐團成員於民國114年3月間，對劉姓被害人佯稱可投資獲利，因而同意交付款項以投資。

蘇男依據詐團指示，印製偽造的投資公司工作證、存款憑證及合約書，於今年5月2日晚間6時多，前往台中沙鹿區1處公園，向被害人收取新台幣10萬元，被警方依現行犯逮捕。

蘇男到案時原先否認，事後坦承犯行，並辯稱自己討厭詐騙集團，是故意讓警方查獲詐團。

但檢方查出，蘇男因多起詐欺案件，遭各地方檢察署提起公訴，更於113年11月至114年3月間遭新北地方法院裁定羈押，他事後並在羈押庭中聲明，已有反省自身行為錯誤，「希望回歸社會、回家照顧母親」，因而獲得具保停押。

但檢方審酌，蘇男114年5月再度擔任詐騙取款車手，質疑「難道就是所謂希望回歸社會、回家照顧母親？」認為其品行甚劣且素行非佳，且曾有刪除其他收款資料等滅證行為，甚至在本案無保釋放後，又接連犯下竊盜、詐欺等案。

檢方日前依據證人證詞、查扣證物等證據，依偽造文書、詐欺、組織犯罪等罪嫌將他起訴，並建請法院量處有期徒刑4年以上之刑。