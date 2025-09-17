快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

男稱「希望回家照顧母親」獲交保 詐欺累犯遭檢求刑逾4年

中央社／ 台中17日電

蘇姓男子曾因詐欺案遭裁定羈押，後聲稱「希望回歸社會、回家照顧母親」獲具保，今年5月間卻在台中擔任詐騙車手遭逮，檢方偵辦後認定品行甚劣，依法起訴並求處4年以上徒刑。

台灣台中地檢署起訴書指出，45歲蘇姓男子加入由暱稱「盛滿天下」、「溫溫」等不詳之人組成的詐騙集團詐團成員於民國114年3月間，對劉姓被害人佯稱可投資獲利，因而同意交付款項以投資。

蘇男依據詐團指示，印製偽造的投資公司工作證、存款憑證及合約書，於今年5月2日晚間6時多，前往台中沙鹿區1處公園，向被害人收取新台幣10萬元，被警方依現行犯逮捕。

蘇男到案時原先否認，事後坦承犯行，並辯稱自己討厭詐騙集團，是故意讓警方查獲詐團。

但檢方查出，蘇男因多起詐欺案件，遭各地方檢察署提起公訴，更於113年11月至114年3月間遭新北地方法院裁定羈押，他事後並在羈押庭中聲明，已有反省自身行為錯誤，「希望回歸社會、回家照顧母親」，因而獲得具保停押。

但檢方審酌，蘇男114年5月再度擔任詐騙取款車手，質疑「難道就是所謂希望回歸社會、回家照顧母親？」認為其品行甚劣且素行非佳，且曾有刪除其他收款資料等滅證行為，甚至在本案無保釋放後，又接連犯下竊盜、詐欺等案。

檢方日前依據證人證詞、查扣證物等證據，依偽造文書、詐欺、組織犯罪等罪嫌將他起訴，並建請法院量處有期徒刑4年以上之刑。

蘇姓男子曾因詐欺案遭裁定羈押，後聲稱「希望回家照顧母親」獲具保，今年5月間卻在台中擔任詐騙車手遭逮，檢方偵辦後認定品行甚劣，依法起訴並求處4年以上徒刑。示意圖／Ingimage
蘇姓男子曾因詐欺案遭裁定羈押，後聲稱「希望回家照顧母親」獲具保，今年5月間卻在台中擔任詐騙車手遭逮，檢方偵辦後認定品行甚劣，依法起訴並求處4年以上徒刑。示意圖／Ingimage

詐團 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

律師涉嫌洩密給詐團 新北刑大移送北檢複訊

死性不改！法院剛無保釋放 台中車手立刻再行竊、從詐…檢斥墮落

南警破假投資虛幣詐團查扣逾千萬元 逮16人送辦

保大警勾結詐團賣門號騙4.7億 判3年6月上萬顆「泰達幣」沒收

相關新聞

「眾量級」財務糾紛首開庭！家寧媽僅部分認罪 還要求Andy當庭對質

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，檢方依業務侵占、背信及刑法以不...

他剛出獄又砍殺房東…被判11年刑後監護5年 二審法官維持原判理由曝光

陳姓男子去年1月底出獄後借住台南賈姓男子住處，因常遭賈辱罵而懷恨在心，2月2日持菜刀猛砍頭部後方至少9刀，房客久未見賈報...

「叼菸哥」撞死矽品工程師…醫美總監女友潑汽油燒死他 今開庭求輕判

台中市李姓男子在去年3月間開車撞死矽品公司陳姓工程師，因案發後被拍到叼菸態度輕浮，被媒體形容為「叼菸哥」，案件偵查期間，...

前岸巡中校主任詐領查緝獎金144萬元 二審上訴駁回維持10年2月刑

海巡署第四海岸巡防總隊勤務中心郭姓前中校主任，2010年任內被控以人頭或浮報有功人員，詐領查緝私菸案獎勵金144萬200...

陽光陰影都一樣...狗公園1萬張巡檢照千張相同 動保處：加強比對

台北市動保處近年設置21座狗公園及活動區，並編列預算委託廠商辦理清潔及垃圾清運，不料，審計報告發現，巡視維護的廠商所拍攝...

台中神鬼女會計…侵占詐領幼兒園1696萬 還拿去買BMW代步

台中劉姓女子在某幼兒園擔任會計長達16年，卻因個人欠債長期更改園方財務、薪資明細，前後侵占、詐領浮報款項高達1696萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。