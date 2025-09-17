「眾量級」財務糾紛首開庭！家寧媽僅部分認罪 還要求Andy當庭對質

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，檢方依業務侵占、背信及刑法以不正方法逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴家寧一家四口。新北地方法院今首度開庭，4人中僅張母和張妹就提供人頭供虛報薪資部分認罪，其餘部分全部否認犯罪，張母還要求與Andy當庭對質。

今天（張）家寧一家，包括母親曾淑惠、父親張國龍、胞妹張家芸全部被傳喚出庭。庭上張母就業務侵占、背信部分都不認罪，表示關於YT頻道收益會轉入張父銀行帳戶，是Andy自己綁定，且自己和張父都有協助頻道經營，綁定帳戶後Andy從未取回相關收益，使張母誤認為帳戶裡的錢都是用來感謝長輩的照顧和恩情。

至於背信部分，張母律師表示，商標權採著作保護原則，在沒有人聲請註冊專權所有之下，張母當然可以登記。律師也認為，目前所有犯罪事實都是Andy單方指述，因此也向法院聲請傳喚Andy出庭行使對質詰問權。

張父則表示，自己手機平常都是老婆保管及使用，Andy有事傳訊息都是張母在看，因自己還另有經營紙箱工廠，有時間他就會去工廠幫忙送貨，因此他完全不知道發生什麼事。

至於家寧因涉嫌擅自更改頻道登入密碼遭妨害電腦使用罪起訴，她表示去年4月與Andy分手後，雙方約定由家寧取得頻道所有權，並變更頻道登入密碼，將備援Email設定為家寧的個人Gmail帳號，同時取消男方的頻道營利綁定，在在顯示雙方有變更頻道所有權的意思，否則無需進行如此複雜的操作。

家寧離開法院時強調，檢方已經查明自己沒有侵占任何人的款項，希望外界不要把沒有做過的是強加在她身上，至於群海帳款部分由於還在查帳，之後對依照查核到的金流，捍衛自己的權益。