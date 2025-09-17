快訊

「叼菸哥」撞死矽品工程師…醫美總監女友潑汽油燒死他 今開庭求輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在去年3月間開車撞死矽品公司陳姓工程師，因案發後被拍到叼菸態度輕浮，被媒體形容為「叼菸哥」，案件偵查期間，李因與曾任醫美總監、讀碩士班的謝姓女友口角，謝女朝李身上潑汽油，燒死李男，國民法官判謝女14年徒刑，二審今開庭，謝女坦認犯罪，但主張一審量刑過重，謝女律師則主張，月底將安排與死者家屬調解，若調解成立將呈報，作為量刑依據。

謝女被檢方起訴殺人罪，今年6月由台中地院國民法官審結，判謝女14年徒刑，謝女認量刑過重，上訴台中高分院，今開準備程序庭，由受命法官陳茂榮審理。

謝女與律師邱智偉主張，對於檢方指控的犯罪事實都認罪，但認一審量刑過重，此案是李男以言詞激怒謝女後，還把汽油桶拿給謝女，謝女才衝動犯行，應有「情堪憫恕」的減刑適用。

另外律師也說，已與死者母親在本月底安排調解，希望以每月2萬元賠償、賠償20年，以彌補死者家屬傷痛，若有調解成立，將再呈報合議庭，作為後續量刑參考。

經查，李姓男子（40歲）在2024年3月12日，開車經西區忠明南路、五權五街疑恍神，高速撞死等紅燈的陳姓矽品工程師（29歲），李肇事被民眾目擊留在現場叼菸態度輕浮，被形容為「叼菸哥」。

李男因涉犯過失致死罪，由檢方命交保處分，去年4月間，李男的謝姓女友（34歲）因李的機車沒油，她幫李買回1桶汽油時，撞見李和女性友人同行。

謝女因懷疑李感情不忠氣憤大吵，在西屯區大聖街住處外朝李身上潑2公升汽油，再追入家中持打火機點燃，鄰居拍下李男著火哀嚎、慘叫，窗邊冒出火光，李全身56%燒灼傷慘死。

台中地院國民法官審理時，李男母親曾出庭，指控謝女在她面前處決兒子，害她至今惡夢連連，當初謝女被母親趕出家門，她好心收留，謝女卻害她們「家破人亡」。

國民法官審認，謝女經精神鑑定後，犯案時的辨識行為能力未顯著減低，不適用刑法第19條減刑，且她因感情糾紛殺死李男，情緒失控與自己長期吸毒有關，又用汽油潑灑點燃，手段殘忍，不值得同情，也不適用刑法第59條「情堪憫恕」減刑，依殺人罪判刑14年。

台中市謝姓女子在去年4月間，朝李姓男友潑灑汽油、持打火機點燃，一審依殺人罪判她14年徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓女子在去年4月間，朝李姓男友潑灑汽油、持打火機點燃，一審依殺人罪判她14年徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓女子在去年4月間，朝李姓男友潑灑汽油、持打火機點燃，一審依殺人罪判她14年徒刑。圖／讀者提供
台中市謝姓女子在去年4月間，朝李姓男友潑灑汽油、持打火機點燃，一審依殺人罪判她14年徒刑。圖／讀者提供

