2歲幼兒吃飯慢保母打傷臉 嘉院判4月不得易科罰金

黃姓保母被控今年5月間，因照顧2歲幼兒吃飯慢失去耐心，竟持塑膠管敲打幼兒右臉成傷，家長提告；嘉院認黃女僅因情緒不穩傷害幼兒，判處4月徒刑，不得易科罰金。

據嘉義地方法院簡易判決書，黃姓保母於5月14日中午，在嘉義市居住所內，因不耐照顧的2歲幼兒吃飯過慢，竟持塑膠管敲打幼兒，造成幼兒右臉挫傷合併右眼眶外側大片瘀傷傷害。

幼兒家長獲悉憤而提告，黃姓保母與幼兒家長簽訂在宅托育服務契約，保母所為涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法的成年人故意對兒童傷害罪，並應依法加重其刑。嘉義地檢署偵結後，依法起訴。

嘉院審酌保母無前科，領有保母證照且自陳已從事十餘年，保母照顧完全無法自理的2歲幼兒，本應善盡職責悉心呵護照料，竟因自身情緒不穩，不耐幼兒吃飯過慢，即持塑膠管傷害幼兒。

嘉院考量黃姓保母坦承犯行，且表達和解意願，因幼兒家長無意願調解而無法進行；據幼兒家長提出，幼兒案發後異常行為與反應資料，以及患有混和焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，並表示請對保母加重其刑意見，因此，判處保母有期徒刑4個月，依規定不得易科罰金。全案可上訴。