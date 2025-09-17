快訊

前岸巡中校主任詐領查緝獎金144萬元 二審上訴駁回維持10年2月刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

海巡署第四海岸巡防總隊勤務中心郭姓前中校主任，2010年任內被控以人頭或浮報有功人員，詐領查緝私菸案獎勵金144萬2000元，實際取得犯罪所得85萬2000元，一審認他犯利用職務上機會詐取財物罪處10年2月，不服上訴，二審今下午宣判上訴駁回，仍判10年2月。

一審指出，2010年11月18、19日，第四岸巡總隊接連在台中梧棲港破獲順得成號、宏舜號兩起私菸案，分別查獲20萬5650包、17萬3690包走私香菸，後由台中市府財政局依據「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」，各核定394萬3427元及350萬1232元。

主辦單位第四岸巡總隊查緝獎勵金分配比例均為94％，兩案查緝獎勵金分別為164萬7476元、146萬2737元。而協助查緝的有功人員每案最高可獲3萬5000元。

然而，郭為請領全額獎金，浮報未到現場或出力較少人員為有功人員，待獎勵金核撥後，又以查緝獎金需繳回重新分配運用、補貼檢舉人檢舉獎金等理由，除上校總隊長、安檢所小組長外，要求有功人員交部分獎勵金給他，共詐取144萬2000元獎勵金，實際犯罪所得85萬2000元。

一審認為，郭於案發時為第四岸巡總隊勤務中心中校主任，具有司法警察身分，尤應潔身自愛、謹慎廉潔、以身作則，卻憑藉其熟悉偵辦走私香菸案件及請領查緝獎金流程，利用不知情的同事，行使登載不實公文書並乘職務上機會詐取查緝獎金，且從中獲取錢財得利，傷害公務機關清譽及公務員清廉形象，將民脂民膏，中飽私囊，有失官箴。

且斟酌郭犯後否認犯行，以辯稱檢舉人要求額外檢舉獎金為由，合理化自身犯行，法官認郭犯利用職務上機會詐取財物罪處10年2月，褫奪公權4年，未扣案犯罪所得85萬2000元沒收。

一審認郭男犯利用職務上機會詐取財物罪處10年2月，褫奪公權4年，不服上訴，二審今下午宣判駁回上訴。圖／本報資料照
一審認郭男犯利用職務上機會詐取財物罪處10年2月，褫奪公權4年，不服上訴，二審今下午宣判駁回上訴。圖／本報資料照

