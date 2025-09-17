陽光陰影都一樣...狗公園1萬張巡檢照千張相同 動保處：加強比對

台北市動保處近年設置21座狗公園及活動區，並編列預算委託廠商辦理清潔及垃圾清運，不料，審計報告發現，巡視維護的廠商所拍攝1萬2千多張照片，有192張雷同的狀況，動保處回應，已要求加註時間等浮水印，該廠商也被送北檢偵辦。

審計報告指出，動保處發包的巡視維護勞務採購案，民國111年契約金額257萬元。110年度清潔維護費則是643 萬多元。112年度清潔維護作業則是350萬元。清潔維護廠商在112年1月至7月提交估驗計價履約照片1萬2539張。

不過，審計報告發現，廠商所提交照片，不同時間點所檢附施作照片卻明顯雷同者，計有192張，另巡查維護廠商於111年5月至11月提交巡視照片、協助動保處查驗作業拍攝照，共計1347張及1156張，也有3張及8張同一地點卻出現不同日期、或同一地點出現不同地點狀況。

動保處回應，以往清潔維護案及巡視維護案的履約文件所附照片，因為數量龐大且採人工比對，故有疏漏而涉有異常情形。

動保處說，從113年起於契約新增加強相關審查措施，如要求廠商履約文件所附照片必須含有日期、時間及GPS定位等浮水印，驗收時使用照片比對軟體加強審查廠商履約文件，避免發生異常情形。