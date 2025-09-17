快訊

陽光陰影都一樣...狗公園1萬張巡檢照千張相同 動保處：加強比對

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市動保處近年設置21座狗公園及活動區，並編列預算委託廠商辦理清潔及垃圾清運，不料，審計報告發現，巡視維護的廠商所拍攝1萬2千多張照片，有192張雷同的狀況，動保處回應，已要求加註時間等浮水印，該廠商也被送北檢偵辦。

審計報告指出，動保處發包的巡視維護勞務採購案，民國111年契約金額257萬元。110年度清潔維護費則是643 萬多元。112年度清潔維護作業則是350萬元。清潔維護廠商在112年1月至7月提交估驗計價履約照片1萬2539張。

不過，審計報告發現，廠商所提交照片，不同時間點所檢附施作照片卻明顯雷同者，計有192張，另巡查維護廠商於111年5月至11月提交巡視照片、協助動保處查驗作業拍攝照，共計1347張及1156張，也有3張及8張同一地點卻出現不同日期、或同一地點出現不同地點狀況。

動保處回應，以往清潔維護案及巡視維護案的履約文件所附照片，因為數量龐大且採人工比對，故有疏漏而涉有異常情形。

動保處說，從113年起於契約新增加強相關審查措施，如要求廠商履約文件所附照片必須含有日期、時間及GPS定位等浮水印，驗收時使用照片比對軟體加強審查廠商履約文件，避免發生異常情形。

動保處說，針對違約廠商皆已依契約扣罰懲罰性違約金，並將違約情節較嚴重的清潔維護案承包廠商，已依約分別扣罰廠商 4萬多元及2萬多元，並以涉及行使業務登載不實文書及詐欺取財罪移送台北地方檢察署偵辦，獲緩起訴處分。

審計報告指出，近千張照片是同一地點卻出現不同日期、或同一地點出現不同地點狀況。圖／審計報告
審計報告指出，近千張照片是同一地點卻出現不同日期、或同一地點出現不同地點狀況。圖／審計報告

