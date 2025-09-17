快訊

台中神鬼女會計…侵占詐領幼兒園1696萬 還拿去買BMW代步

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓女子在某幼兒園擔任會計長達16年，卻因個人欠債長期更改園方財務、薪資明細，前後侵占、詐領浮報款項高達1696萬元，還將贓款拿去買BMW豪車代步，東窗事發後她僅償還130萬元給園方，法院依侵占等罪判她4年2月，可上訴。

檢警調查，劉女2007年2月至2023年3月受雇幼兒園擔任會計、總務，她因自身在外欠債，就利用園方信賴她製作的收款日報表、薪資明細，未仔細核算總金額是否相符，從中更改交給園方查核後，再將差額侵占。

檢警查出，劉女還在薪資明細報表內動手腳、浮報金額請款，多年來將溢領出的款項放進自己口袋內，直到園方察覺不對勁，仔細查帳後才驚覺劉女自2018年起就在侵占幼兒園財產，犯罪所得高達1696萬4675元。

台中地院審理時，劉女自白坦承，園方也提出歷年財務、薪資明細等佐證。

中院指出，劉女身為會計卻罔顧園方對她信任，侵占、紊亂園方財務，侵占金額高達1668萬7991元、詐取浮報薪資27萬6684元。

中院審酌，劉女造成幼兒園損失慘重，其犯後雖然坦承、返還100萬元現金，還有自己用贓款買來的BMW小客車作價30萬元抵償，但仍沒和園方和解，仍欠1538萬7791元，依業務侵占、商業會計法各判她3年10月、8月，應執行4年2月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

BMW 侵占 薪資 幼兒園

