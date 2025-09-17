快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

聽新聞
0:00 / 0:00

死性不改！法院剛無保釋放 台中車手立刻再行竊、從詐…檢斥墮落

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蘇姓男子加入詐騙集團車手被羈押，今年3月才剛獲交保，5月再犯被依現行犯逮捕，未料檢方對他聲押，台中地院卻予以無保釋放，蘇重獲自由立刻再行竊、從詐，所幸檢方抗告成功才改收押，檢察官痛斥蘇男一再欺騙法院、自甘墮落，依詐欺等罪嫌起訴他，具體求刑4年以上徒刑。

檢警調查，蘇男（45歲）有強制性交、詐欺等前科，2024年5月才因假釋出監，他卻又加入詐騙集團擔任取款的車手，而該詐團今年3月向劉姓被害人用投資話術，指派蘇男持偽造的投資公司工作證、存款憑證及商業合約書，5月10日在沙鹿區向劉男取款10萬元。

所幸警方當時就已接獲報案，依現行犯將蘇男逮捕，查扣身上偽造的證件等證物，蘇男因而未遂仍遭移送法辦。

檢方查，蘇男落網後在第一次警方詢問、檢方偵訊時都否認犯行，直到被收押後才改口認罪、全部坦承，卻還是一再辯稱「我很討厭詐欺集團」，還說「我是利用自己，讓警察查獲詐欺集團。」

檢方比對他手機對話紀錄，發現詐團上游曾提議要幫他換名字，避免出面收款時用真名暴露，蘇也向上游說「我不跟客戶套交情」，還會催討車資（抽成）、餐費，又不斷確認收款地址，可見其犯案時心智正常，且收款前就已經取得詐團給他的1000車資。

檢方更發現，蘇男遭警方逮捕後，竟然還有人大膽打電話到清水分局，假冒是律師身分，企圖要刺探本案的案情，不採信蘇辯詞，偵結依偽造文書、詐欺未遂及組織等罪嫌起訴他。

檢察官也說，蘇男有多項詐欺前科，去年底遭新北地院羈押後，直至今年3月21日他向法院說「已有反省錯誤想回歸社會、回家照顧母親等」，經新北院裁定他具保停押，但他5月2日又馬上當車手，直言他不把法律放在眼裡、自甘墮落，毫無反省能力。

檢察官質疑，難道蘇再當車手，就是他所謂的「回歸社會？回家照顧母親？」連蘇的父親都坦言，有告訴兒子犯法的事不能做，檢方痛斥他虛情假意騙過法院獲交保，又不顧親情規勸繼續從事詐騙。

檢方還說，蘇男5月2日對其聲押，台中地院卻無保釋放，經檢方抗告成功，台中高分院撤銷發回，中院更裁蘇收押，但期間內蘇又於5月7日在屏東行竊、8日在高雄擔任詐團收簿手，卻仍一再欺騙法院、隱瞞自身犯行，對他具體求刑4年以上徒刑。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

詐欺 詐團 車手 詐騙集團

延伸閱讀

南警破假投資虛幣詐團查扣逾千萬元 逮16人送辦

保大警勾結詐團賣門號騙4.7億 判3年6月上萬顆「泰達幣」沒收

柯文哲維持原交保金「過關」 徐巧芯：北檢為面子提抗告

虛擬貨幣交易實體門市竟是假 新莊警破詐團逮6嫌扣700萬贓款

相關新聞

結褵40年仍不敵小三…阿嬤摩鐵外逮阿公 法官判賠

結婚超過40年的許男去年以從事土地開發為由頻繁外出，許妻逮到先生與小三到汽車旅館開房，許男當場向妻子致歉，許妻怒向小三求...

彭文正提確認蔡英文學位訴訟案外案 向北院院長求償200萬又敗訴

媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿時任台北地方法院院長黃國忠拒絕更審案件重新分案，協助承審法官將「不...

捲綠能弊案陳啓昱押11月求交保 檢方：有80餘位證人待詰問不能放

南檢偵辦台鹽綠能弊案，前董陳啓昱迄今羈押近11個月，本月26日羈押期限將屆，台南地院今上午開庭訊問，律師認卷證龐大，陳啓...

工程師70秒狂飲斷魂百香果調酒亡 酒吧負責人、店長過失致死罪起訴

台北市信義區Relay Juicetail信義店ATT酒吧去年舉辦「一公升的眼淚」酒精大胃王促銷活動，限8分鐘喝完高濃度...

後備旅11兵打完靶歸營途中傳意外 軍卡擦撞民車驚險畫面曝光

台北市後備旅11名士官兵今天上午至新北市林口區靶場打靶，10時許結束後搭乘軍用卡車準備返回軍營。24歲吳姓士兵駕駛軍卡行...

前岸巡中校主任詐領查緝獎金144萬元 二審上訴駁回維持10年2月刑

海巡署第四海岸巡防總隊勤務中心郭姓前中校主任，2010年任內被控以人頭或浮報有功人員，詐領查緝私菸案獎勵金144萬200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。