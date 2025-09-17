死性不改！法院剛無保釋放 台中車手立刻再行竊、從詐…檢斥墮落

台中蘇姓男子加入詐騙集團當車手被羈押，今年3月才剛獲交保，5月再犯被依現行犯逮捕，未料檢方對他聲押，台中地院卻予以無保釋放，蘇重獲自由立刻再行竊、從詐，所幸檢方抗告成功才改收押，檢察官痛斥蘇男一再欺騙法院、自甘墮落，依詐欺等罪嫌起訴他，具體求刑4年以上徒刑。

檢警調查，蘇男（45歲）有強制性交、詐欺等前科，2024年5月才因假釋出監，他卻又加入詐騙集團擔任取款的車手，而該詐團今年3月向劉姓被害人用投資話術，指派蘇男持偽造的投資公司工作證、存款憑證及商業合約書，5月10日在沙鹿區向劉男取款10萬元。

所幸警方當時就已接獲報案，依現行犯將蘇男逮捕，查扣身上偽造的證件等證物，蘇男因而未遂仍遭移送法辦。

檢方查，蘇男落網後在第一次警方詢問、檢方偵訊時都否認犯行，直到被收押後才改口認罪、全部坦承，卻還是一再辯稱「我很討厭詐欺集團」，還說「我是利用自己，讓警察查獲詐欺集團。」

檢方比對他手機對話紀錄，發現詐團上游曾提議要幫他換名字，避免出面收款時用真名暴露，蘇也向上游說「我不跟客戶套交情」，還會催討車資（抽成）、餐費，又不斷確認收款地址，可見其犯案時心智正常，且收款前就已經取得詐團給他的1000車資。

檢方更發現，蘇男遭警方逮捕後，竟然還有人大膽打電話到清水分局，假冒是律師身分，企圖要刺探本案的案情，不採信蘇辯詞，偵結依偽造文書、詐欺未遂及組織等罪嫌起訴他。

檢察官也說，蘇男有多項詐欺前科，去年底遭新北地院羈押後，直至今年3月21日他向法院說「已有反省錯誤想回歸社會、回家照顧母親等」，經新北院裁定他具保停押，但他5月2日又馬上當車手，直言他不把法律放在眼裡、自甘墮落，毫無反省能力。

檢察官質疑，難道蘇再當車手，就是他所謂的「回歸社會？回家照顧母親？」連蘇的父親都坦言，有告訴兒子犯法的事不能做，檢方痛斥他虛情假意騙過法院獲交保，又不顧親情規勸繼續從事詐騙。