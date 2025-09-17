高雄男當街持棍追打舊愛致重傷 雄檢起訴建請重判
高雄陳姓男子因不滿吳姓前女友與其他男子見面，懷疑吳女是出軌才分手，今年7月25日竟持棍當街追打，致吳女一度命危；雄檢偵結依殺人未遂罪嫌起訴，建請高雄地院重判。
高雄地檢署起訴書指出，47歲陳男曾與48歲吳女交往，但陳男不滿吳女與其他男性見面，懷疑是因出軌才分手，2人今年7月25日上午相約三民區漢口街巷弄談判，不料陳男竟持木棍當街追打吳女，致頭部、全身有多處開放性傷口及變形，送醫一度命危。
警方獲報後2小時內將陳男拘提逮捕到案，全案依殺人未遂罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並建請雄檢檢察官聲請羈押，高雄地方法院當晚裁定羈押。
檢方偵結後，認定陳男涉犯暴力情節嚴重，對社會治安影響重大，依殺人未遂罪嫌起訴，並建請高雄地方法院從重量刑，以維法治。
