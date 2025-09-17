快訊

彭文正提確認蔡英文學位訴訟案外案 向北院院長求償200萬又敗訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿時任台北地方法院院長黃國忠拒絕更審案件重新分案，協助承審法官將「不實判決內容」刊登於新聞稿，提告求償200萬元並在報紙刊登判決理由。北院判彭敗訴，彭上訴，台灣高等法院今駁回。

黃國忠2023年9月轉任懲戒法院法官。彭文正多次質疑蔡英文博士學位，為確定論文真偽，他提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，彭一審敗訴，高院認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決、發回更審；北院更一審仍由法官張詠惠承審，她仍判彭敗訴，案件現上訴最高法院。

彭文正提告主張，論文案一審承審法官張詠惠未經闡明及開庭即判決駁回，但更審案件仍由張詠惠審理，他請求重新分案最終被黃國忠發函拒絕，並對他的陳情置之不理，侵害他受公平審判的訴訟權。

彭文正指出，黃國忠身為北院院長，對法官有職務監督、行政管理指揮之責，明知張詠惠一審判決登載不實、未經闡明及開庭辯論就駁回，仍協助製作新聞稿，提前洩露給媒體，導致他的名譽權受損，因此要求黃賠償200萬元並在報紙刊登判決理由。

北院認為新聞稿與事實相符，內容是摘錄記載論文案一審判決，兩者內容無扞格，新聞稿內容也沒有超出一審判決範疇，難以認定有虛偽不實之處，且新聞稿沒有加上任何偏激、不雅或輕蔑彭文正的言詞，或其他意見表達、主觀評論，無法證明黃國忠有不法侵權行為。

一審指出，承審法官將論文案一審判決主文上傳給書記官的時間，早於媒體報導，無法認定媒體取得新聞稿或判決抄本的時間早於書記官公告時間，彭文正沒有舉證判決內容遭提前洩密，請求無據，判決彭敗訴。

彭提上訴，高院審理後認為一審認事用法無違誤，駁回他上訴。

媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿時任台北地方法院院長黃國忠拒絕更審案件重新分案，協助承審法官將「不實判決內容」刊登於新聞稿，提告求償200萬元並在報紙刊登判決理由。北院判彭敗訴，彭上訴，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照
媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿時任台北地方法院院長黃國忠拒絕更審案件重新分案，協助承審法官將「不實判決內容」刊登於新聞稿，提告求償200萬元並在報紙刊登判決理由。北院判彭敗訴，彭上訴，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照

