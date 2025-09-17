快訊

國訓直排輪教練黃明嵩劈腿還插女友喉嚨 女友怕他交保：正常人誰會插

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」、「還是我把妳掐死」，劉女想跳車，黃用手指插她喉嚨，她一度昏厥。檢方依殺人未遂、妨害自由罪起訴，一審依傷害罪判黃4月得易科罰金之刑。檢方上訴，台灣高等法院今辯結，劉女指黃過去未被嚴格制裁，手法才會越來越殘暴，請求重判。

黃明嵩（39歲）曾結婚又離婚，他聲稱「想念前妻」而違反保護令規定靠近前妻，還有數件家暴、跟蹤騷擾防制法、過失傷害、妨害自由前科。高院8月7日首度開庭時，法官林孟皇認為黃曾遭多位女子聲請保護令，本案發生後又有其他人聲請保護令，以「有事實足認有反覆實行傷害、強制、恐嚇之虞」，具家庭暴力防制法、刑事訴訟法羈押事由，依「預防性羈押」規定，當庭裁定羈押。

黃明嵩與劉姓女子交往並同居，他2022年6月23日下午準備載劉女去新北市林口區上班，途中兩人因黃「腳踏兩條船」而爭吵，黃恫嚇「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「一天賺一萬塊啊，沒有！我就打妳，給妳們壓力」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把小花（另一名對象）殺掉，再自殺」。

劉女被迫留在車內，只好偷偷錄音，因黃要求查看手機，劉女嚇得把手機丟出車外、試圖開車門逃離，但因車門上鎖，她把腳伸出車外準備跳車。黃將劉女拉回，並用手指插入她喉嚨，劉女因軟顎、懸雍垂挫瘀傷，一度昏厥。同日晚間10點多，黃接到警察通知稱有人報案「劉女失蹤」，黃才讓她離開租屋處。

新北地院認為黃明嵩犯的傷害罪，判他4月徒刑，得易科罰金；檢察官認為黃是殺人未遂且量刑過輕，提上訴。

高院今審理，黃明嵩僅承認犯傷害和恐嚇罪，表示沒有殺人意圖。檢察官依據法醫師石台平的鑑定報告，認為咽喉、食道是飲食唯一通道，黃惡性重大，意圖取人性命，一審判決違誤。

黃明嵩解釋因劉女想跳車，他要對方不要亂叫，才會插她喉嚨，他沒有想殺人，雖然想以20萬元和解，但對方不接受。

劉女今出庭時表示，正常人都不該用手指插他人喉嚨，黃至今都僅說是「感情問題」，她希望法官能從重量刑。劉女律師邱顯智說，以往黃都沒被法律嚴格制裁過，手法才會越來越殘忍，如果輕縱難保不會有下一次，劉女每天都活在恐懼中。

邱顯智主張，黃明嵩以家暴女性為慣性，劉女差點失去生命，黃卻只想用20萬元賠償，一審判4月徒刑還可易科罰金，讓被害人泣不成聲，黃的暴行造成其他被害人多大的傷害？法院的判決不僅是要還給被害人公道，也是幫助被告認知行為界限在哪裡。

黃明嵩在最後陳述時指劉女是事發後才從事街頭藝人工作，原本她是幼兒園助教，並在德州撲克中負責發牌，因對方求償300萬元他才無力支付。高院定9月30日宣判。

黃另聲請停止羈押，並搬出病父和「國家代表隊無人指導」當理由，劉女則反對他交保。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃用手指插她喉嚨，她一度昏厥。檢方依殺人未遂、妨害自由罪起訴，一審依傷害罪判黃4月得易科罰金之刑。檢方上訴，台灣高等法院今辯結，劉女指黃過去未被嚴格制裁，手法才會越來越殘暴，請求重判。記者王宏舜／攝影
保護令 殺人未遂

