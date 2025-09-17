毒犯約「3P」玩綑綁式性愛 注射男伴安毒重判7年6月

台中市何姓男子去年間以找女子「玩3P」為由，約出一名男砲友，二人會面後，何提議在等女子到場前，可先玩「綑綁式性愛」，男子同意後，何將男子蒙眼綑綁在床上，還拿出安毒注射男子，但未經男子同意，男子事後報警，何雖辯稱男子同意，未獲法院採信，一、二審都判何7年6月徒刑。

判決指出，何姓男子在去年8月間以找女子一起「3P性愛」為由，約出男砲友，男砲友抵達何男住處後，見女子尚未到場，詢問何男，何男以等待女子到場前，可先玩綑綁式性愛，打發時間等女子到場。

男子同意後，何男以繩子綑綁將男子雙手在床頭後，也將男子蒙眼，未料何男為了助興，還將含有安非他命的針劑，注射到男子的左手臂，男子事後詢問何男，何男還否認，辯稱為「春藥」，何男前往醫院檢驗後，驗出安非他命的陽性反應，警方獲報後，前往搜索，扣得吸食器、保險套、針頭、針筒等證物。

台中地院審理時，何男辯稱注射針劑是男子同意，但沒有證據證實，法官檢視雙方在案發後的對話紀錄，當時男子質問何男是否注射毒品時，何男回應「怎麼可能」，男子就回稱「還是你要我報警，我去驗就知道了，不是毒品是什麼」，也真的前往醫院檢驗。

另外案發前，何男也提議要在歡愛時，替男子「針灸」敏感處、餵食「春藥」，也被男子拒絕，顯見男子在事前、事後都未同意何男注射毒品。

一審審酌，何男未予被害人達成和解，也否認犯行，犯後態度不佳，依以非法之方法使人施用第二級毒品罪，判刑7年6月。

何男不服上訴台中高分院，仍主張被害人同意注射毒品，否則何男不會注射成功，而且被害人被注射毒品後，還在何男住處待了數個小時，發生性行為後才離開，也沒有馬上報警，反而是向何男索討金錢不成後才報案。

二審不採認何男主張，仍依其他事證，認定何男違反被害人注射毒品，駁回何男上訴，維持原判，仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885