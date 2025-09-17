捲綠能弊案陳啓昱押11月求交保 檢方：有80餘位證人待詰問不能放

南檢偵辦台鹽綠能弊案，前董陳啓昱迄今羈押近11個月，本月26日羈押期限將屆，台南地院今上午開庭訊問，律師認卷證龐大，陳啓昱仍在押中，無法充分討論，影響防禦權的行使，請求院方具保停押，陳啓昱說「我不會逃亡，也不會串證」，也願意接受電子監控，請求法官准他交保。

檢方認為，本案計有80餘位證人尚待交互詰問，且陳羈押理由及必要性，如法院之前裁定理由並未消滅或改變，且有多位律師律見並未影響其防禦權。

檢方指出，陳確有逃亡情況，且其涉犯法定刑為7年以上重罪，有高度逃亡風險，建議法官延押並禁止通信、接見。

陳啓昱建師表示，陳所申請傳喚證人僅蘇坤煌、蘇俊仁、郭政瑋、戴妤倩等5人，且均經檢方二次訊問具結在案，再次申請傳喚是希望審判中事實能愈辯愈明，且對該證據能力並沒有爭執。