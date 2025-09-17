快訊

深褐色斑點蔓延手部 民眾憂心罹癌 醫：恐是接觸「這類水果」害的

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

聽新聞
0:00 / 0:00

捲綠能弊案陳啓昱押11月求交保 檢方：有80餘位證人待詰問不能放

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦台鹽綠能弊案，前董陳啓昱迄今羈押近11個月，本月26日羈押期限將屆，台南地院今上午開庭訊問，律師認卷證龐大，陳啓昱仍在押中，無法充分討論，影響防禦權的行使，請求院方具保停押，陳啓昱說「我不會逃亡，也不會串證」，也願意接受電子監控，請求法官准他交保。

檢方認為，本案計有80餘位證人尚待交互詰問，且陳羈押理由及必要性，如法院之前裁定理由並未消滅或改變，且有多位律師律見並未影響其防禦權。

檢方指出，陳確有逃亡情況，且其涉犯法定刑為7年以上重罪，有高度逃亡風險，建議法官延押並禁止通信、接見。

陳啓昱建師表示，陳所申請傳喚證人僅蘇坤煌、蘇俊仁、郭政瑋、戴妤倩等5人，且均經檢方二次訊問具結在案，再次申請傳喚是希望審判中事實能愈辯愈明，且對該證據能力並沒有爭執。

檢方認為，同案被告申請傳喚證人80餘位，在這二周內也密集開庭審理，然而，不少證人從未被訊問過，但其證詞仍可能高度受到影響。審判長表示，延押與否，裁定結果再以書面通知。

台鹽前董陳啓昱迄今羈押近11個月，本月26日羈押期限將屆，他向法官保證「我不會逃亡，也不會串證」求交保。圖／本報資料照片
台鹽前董陳啓昱迄今羈押近11個月，本月26日羈押期限將屆，他向法官保證「我不會逃亡，也不會串證」求交保。圖／本報資料照片

律師 法官 弊案 陳啓昱

延伸閱讀

地下匯兌案二審…88會館郭哲敏喊「不會逃跑」 裁定延押2個月

柯文哲維持原交保金「過關」 徐巧芯：北檢為面子提抗告

今重開羈押庭...柯文哲羈押or不羈押？台北地院合議庭18：30宣示

法院重開羈押庭！應曉薇三叩首告別老母 哭喊「怕再也見不到媽媽」

相關新聞

捲綠能弊案陳啓昱押11月求交保 檢方：有80餘位證人待詰問不能放

南檢偵辦台鹽綠能弊案，前董陳啓昱迄今羈押近11個月，本月26日羈押期限將屆，台南地院今上午開庭訊問，律師認卷證龐大，陳啓...

工程師70秒狂飲斷魂百香果調酒亡 酒吧負責人、店長過失致死罪起訴

台北市信義區Relay Juicetail信義店ATT酒吧去年舉辦「一公升的眼淚」酒精大胃王促銷活動，限8分鐘喝完高濃度...

設址88會館隔壁吸金、洗錢1.7億 絕對集團總經理聲押

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪，擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，台北地檢署月前聲押邱男等7人獲准，檢察官...

彭文正提確認蔡英文學位訴訟案外案 向北院院長求償200萬又敗訴

媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿時任台北地方法院院長黃國忠拒絕更審案件重新分案，協助承審法官將「不...

國訓直排輪教練黃明嵩劈腿還插女友喉嚨 女友怕他交保：正常人誰會插

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」、「還是我把妳掐死」，劉女想跳車，黃用手指...

毒犯約「3P」玩綑綁式性愛 注射男伴安毒重判7年6月

台中市何姓男子去年間以找女子「玩3P」為由，約出一名男砲友，二人會面後，何提議在等女子到場前，可先玩「綑綁式性愛」，男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。