空軍中校「藏小抄」作弊被抓包…慘遭開除學籍、記過 打官司又輸了

陶姓空軍中校前年就讀國防大學語文中心特語班時，接受阿拉伯語聽力測驗帶「小抄」作弊，被外籍教師查獲、媒體報導後，校方開獎懲評議會決議開除學籍，並記過2次、考績核為乙上，陶不服提行政訴訟救濟，台北地方法院判他敗訴，可上訴。

陶先前就讀國防大學語文中心特語班（阿拉伯語）期間，因2023年8月1日接受阿拉伯語聽力測驗時，攜帶小抄抄寫，遭外籍教師查獲並沒收，之後也被媒體報導，校方召開獎懲評議會決議開除學籍，陶提申訴未獲變更，提訴願也被駁回。

國防大學就陶舞弊行為也核予記過2次懲罰，考績評鑑也被列為乙上績等，陶提訴願也被駁回，再提行政訴訟救濟。陶主張，獎懲評議會開除學籍前，並未完成行政調查程序，僅有約談他和授課老師、教授班長等3人，證據調查、處置過程及評議程序均具嚴重違失。

陶認為，國防大學在程序尚未完成前，就向媒體、外界聲稱立場，未審預斷明確，難期公正評議，因此評定及決議結果均不合法。再者，本件聽寫性質只是一般課堂練習，並非「測驗」，但國防大學忽略客觀證據、對他有利的證據，違反比例原則。

陶指出，他雖因如廁晚進教室，而疏忽未收妥前次課堂所留的書本及紙張，縱有疏失也不是舞弊，況且他若有心舞弊，斷無可能將書籍，甚至2、3張作業紙公然放置桌面，使全班學員及老師一望即知，此顯與舞弊常理不符。

陶認為，他已於2023年6月30日、11月3日連續2次通過政治大學阿拉伯語檢定B1等級，提前達到結訓要求，根本沒有動機要在聽力測驗作弊，請求撤銷處分。

北高行認為，經調查校方獎懲評議會程序並沒有違誤之處，且根據授課老師和其他學員的說法，老師有提前告知要「考試」而非只是練習，且老師也有要求學員桌面不得放書本、手機，且陶作答卷下方有一張多餘的紙張，並有完整課文，當時陶正在抄寫相關內容，證實陶確實作弊。