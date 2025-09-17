紡織董座違規騎滑板車自撞癱瘓 要台大、新工處國賠千萬高院不准

獨家研發將魚鱗變仿生纖維作為紡織材料的博祥國際公司董事長侯二仁，2019年騎電動滑板車行經台灣大學基隆路校門口時，因路面不平、凹陷，摔車撞擊電線杆基座，全身癱瘓，他要求台大、台北市政府工務局新建工程處國家賠償2576萬餘元，台北地方法院判北市新工處賠償467萬餘元。台灣高等法院今廢棄原判決，改判新工處、台大都不用賠償。

高院指出，案發地點只有汽車、腳踏車及行人可通行，自2018年11月1日起至2019年1月27日止，期間沒有因道路交通事故造成受傷事件，如果依正常方式行經凹陷處，「應不存在危險性」。

因侯二仁騎滑板車又逆向自台大校內駛出，且有急轉彎入人行道的狀況，依道交條例、台大校園交通管理要點規定，滑板車根本不得行駛道路與公路，何況滑板車使用手冊也載明「禁止行駛於公路」。高院認為侯違反道路使用方法的個人冒險行為，不在相關道路管理維護規定保護範圍內，且難認台大、新工處未管理維護凹陷處與這起事故、損害間有因果關係，判無須國賠。

侯二仁將廢棄魚鱗加工成膠原蛋白胜肽原料，製成手感與機能兼具的美膚纖維，應用在各種服飾產品，享譽國際；他提告主張，2019年1月28日下午2點多，騎電動滑板車行經台大總校區基隆路校門口，欲過馬路前往台灣科技大學停車場，卻因路面坑洞、高低差，導致滑板車前輪撞到坑洞，他整個人飛過滑板車把手，撞擊路邊電杆基座的螺帽而失去知覺。

侯被送醫，急救手術長達10小時，住院近1年時間，仍因頸椎脊髓完全損傷，至今頸部以下四肢癱瘓，終身無法工作，需專人照護。他認為台大是土地所有權人，新工處則是管理維護機關，均須負國家賠償責任，請求賠償醫藥費、看護費、輔具費、精神慰撫金等共2576萬餘元。

台大認為土地是中華民國所有，鋪設柏油路和人行道等路段管理維護均由新工處負責，且監視器無法看出路段坑洞，難以認定侯的事故與路況有關。新工處則指路段管理機關為台大，並經會勘決定由台大負責管理維護，侯違規騎電動滑板車上路，且車速過快，也應負過失責任。

台北地院認定侯確實騎電動滑板車行經路面凹陷而跌倒，該路段管理有缺失，依國家賠償法規定，應由公共設施設置或管理機關為賠償義務機關，無論台大與新工處之間是否就管理維護路面有所協議，也不影響台北市政府應負擔管理、維護道路和人行道的義務，新工處應負國賠責任。

一審審酌侯二仁受損害的總金額為2338萬餘元，但依道路交通管理處罰條例規定，電動滑板車不能行駛於道路或人行道，且滑板車使用手冊也寫明騎乘時應配戴安全帽，侯沒戴且違規在道路上騎電動滑板車，加上路面凹陷處與電杆基座距離約2至3公尺，侯跌倒後飛撞電線杆基座而癱瘓，證人也說侯的車速快，應自負80%過失責任，計算後判新工處賠償467萬餘元。