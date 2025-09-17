快訊

深褐色斑點蔓延手部 民眾憂心罹癌 醫：恐是接觸「這類水果」害的

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

聽新聞
0:00 / 0:00

台南東區改裝噪音車深夜出沒擾清夢 警察一晚開39張罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區後甲圓環一帶住宅區，近期有民眾反映，深夜改裝噪音車出沒，讓原本寧靜的夜晚，一再聽到噪音巨大的排氣管呼嘯而過，擾人清靜；台南市警第一分局昨天晚間強力執法，共開出39張罰單，確保民眾生活安寧及交通安全，之後也將不定期持續稽查。

違法改裝的汽、機車排氣管噪音造成民怨，第一分局昨天結合交通環境保護局、台南監理站等單位聯合查緝，自晚間6時許在東區後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」強力執法三步驟，共同遏阻改裝車輛噪音擾寧，維護交通秩序與夜間安寧。

警方除針對非法改裝噪音車輛加強取締，如有涉及其他交通違規行為也一併開罰；昨晚共計開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條違規改裝車輛計39件、排氣管改裝由環保局噪音攔查5輛（檢驗不合格2輛）。

警方呼籲車主應遵守法規，使用合格認證排氣管，共同打造安靜舒適的生活環境；除市府單位執法外，民眾如發現車輛行駛道路上有噪音擾寧或非法改裝情形，可上傳相片（包含車牌及排氣管等）或影片至本市環保局及交通局檢舉網站，經查證屬實者將依法開罰。

分局表示，改裝汽、機車排氣管所造成的噪音影響市民安寧，呼籲車主應遵守法規，警方將持續依據各項數據及民眾反映意見進行分析，聯合友軍單位執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務，並與鄰近分局實施區域聯防，防制危險駕車情形發生，以提升整體用路環境安全。

台南市警第一分局昨天晚間在後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，共開出39張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局昨天晚間在後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，共開出39張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局昨天晚間在後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，共開出39張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局昨天晚間在後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，共開出39張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局昨天晚間在後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，共開出39張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局昨天晚間在後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，共開出39張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局昨天晚間在後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，共開出39張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第一分局昨天晚間在後甲圓環執行改裝噪音車聯合稽查，共開出39張罰單。記者袁志豪／翻攝

噪音 開罰

延伸閱讀

公館圓環為什麼拆？黃暐瀚曝關鍵2字原因 批用遺照詛咒蔣萬安不可取

龍潭環警監深夜出擊 1晚逮8噪音車祭罰單

高雄左營圓環要拆了！改十字路口、施工14個月　居民憂塞爆

直擊！公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

相關新聞

捲綠能弊案陳啓昱押11月求交保 檢方：有80餘位證人待詰問不能放

南檢偵辦台鹽綠能弊案，前董陳啓昱迄今羈押近11個月，本月26日羈押期限將屆，台南地院今上午開庭訊問，律師認卷證龐大，陳啓...

工程師70秒狂飲斷魂百香果調酒亡 酒吧負責人、店長過失致死罪起訴

台北市信義區Relay Juicetail信義店ATT酒吧去年舉辦「一公升的眼淚」酒精大胃王促銷活動，限8分鐘喝完高濃度...

設址88會館隔壁吸金、洗錢1.7億 絕對集團總經理聲押

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪，擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，台北地檢署月前聲押邱男等7人獲准，檢察官...

彭文正提確認蔡英文學位訴訟案外案 向北院院長求償200萬又敗訴

媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿時任台北地方法院院長黃國忠拒絕更審案件重新分案，協助承審法官將「不...

國訓直排輪教練黃明嵩劈腿還插女友喉嚨 女友怕他交保：正常人誰會插

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」、「還是我把妳掐死」，劉女想跳車，黃用手指...

毒犯約「3P」玩綑綁式性愛 注射男伴安毒重判7年6月

台中市何姓男子去年間以找女子「玩3P」為由，約出一名男砲友，二人會面後，何提議在等女子到場前，可先玩「綑綁式性愛」，男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。