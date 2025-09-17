台中女會員染已婚健身教練 男要賠妻15萬女卻免賠原因曝

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名已婚健身教練妻子指控，在去年間與女會員互稱「寶貝」、「老公」，牽手出遊，齊赴汽車旅館，正宮向丈夫與女會員求償60萬元，教練不否認有與女會員上摩鐵，但否認有性關係，女會員則稱不知教練已婚，一審判女會員免賠、教練要賠15萬元，教練以妻子也與其他異性過從甚密上訴，二審駁回，判賠確定。

台中市一名已婚健身教練的妻子指控，與丈夫結婚多年，育有兩名子女，但丈夫在去年間與一名女會員搞不倫，除了有牽手、頭貼頭的親密合照外，也有出遊，齊赴汽車旅館，互稱「寶貝」、「老公」、「女友」的狀況，人妻與教練丈夫在今年2月間離婚，也向丈夫、女會員求償60萬元。

台中地院審理時，教練與女會員都承認有齊赴汽車旅館，也有親密用語，但強調沒有發生性關係，女會員也說，不知道教練已婚，才會與他一起出遊，但沒有逾越一般兩性的交往。

法官審酌，人妻只有提供教練丈夫在網路平台曾張貼與子女的合照，也主張曾經帶子女前往健身房探班，不過現在人交往狀況，不一定在網路分享的相片，即可推論出是否已婚，人妻也沒有提供其他證據，證明女會員知道教練已婚的狀況，因此判女會員免賠。

法官指出，教練部分則有與女會員親密合照，齊赴汽車旅館狀況，已侵害配偶權，審酌雙方資力等情狀後，判教練得賠15萬元。

教練不服上訴台中高分院，也指控妻子與其他異性過從甚密，應有民法第217條過失相抵原則的適用，妻子侵害他配偶權，主張妻子要賠60萬元。

台中高分院審酌，此案是教練與女會員逾越男女分際，侵害正宮配偶權，與正宮是否另結新歡，沒有因果關係，不採認教練主張，駁回教練上訴，判教練要賠15萬元，全案確定。

台中市一名已婚健身教練與女會員有染，二審判教練要賠妻子15萬元、女會員免賠確定。示意圖／AI生成
台中市一名已婚健身教練與女會員有染，二審判教練要賠妻子15萬元、女會員免賠確定。示意圖／AI生成

