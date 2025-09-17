台中怪男闖曬衣場偷內衣自慰 屋主拒和解毀損罪判刑
台中柯姓男子半夜闖入民宅，發現曬衣場上掛著2件內衣就未經同意亂拿，甚至滯留在現場掏出生殖器，自慰後射精在內衣上面，屋主發現異狀調閱監視器驚覺報案，柯落網坦承犯行，但因屋主無調解意願，法院依侵入住宅、毀損2罪判他拘役35日，可上訴。
檢警調查，柯男（29歲）今年5月12日凌晨2點多闖入霧峰區1處民宅，見其車庫沒有關閉就溜進去，見曬衣場上掛著2件內衣就擅自取下，更當場掏出生殖器自慰，最後射精在內衣上面，造成內衣不堪使用。
因黃姓屋主察覺異樣，報警調閱監視器後才發現柯男侵入住宅，又於曬衣場內自慰的離譜行徑；檢方訊時，柯男均坦承不諱，與黃姓屋主證詞相符，監視器也拍下他的行蹤，檢方偵結依侵入住宅、毀損等罪嫌，將他向法院聲請簡易判決處刑。
台中地院審酌，柯男為逞私慾，侵入他人住宅，又以自慰射精方式毀損他人內衣，破壞他人居住安寧，並造成財物損失。
中院說，柯犯後坦承、有意願調解，但黃姓屋主無意願雙方沒有共識，考量一切情狀後依侵入住宅罪、毀損罪，各判柯拘役20日、25日，應執行35日，得易科罰金。
