工程師70秒狂飲斷魂百香果調酒亡 酒吧負責人、店長過失致死罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市信義區Relay Juicetail信義店ATT酒吧去年舉辦「一公升的眼淚」酒精大胃王促銷活動，限8分鐘喝完高濃度酒精調酒，張姓工程師1分10秒離場，因急性酒精中毒陳屍ATT賣場廁所。台北地檢署今偵結，認定酒吧負責人曾予謙、店長陳柏誠有過失責任，依過失致死罪嫌起訴2人。

全案源於，酒吧負責人曾予謙、店長陳柏誠去年年9月間舉辦8分鐘內飲完「一公升的眼淚」調酒，就可退回500元酒資的促銷活動，調酒為伏特加270毫升、百香調酒430毫升及冰塊300毫升。

檢方調查，25歲張姓工程師去年9月8日0時30分許，在酒吧櫃檯見聞促銷活動而參與，1分10秒許急速名為「斷魂百香果」的「一公升的眼淚」調酒，旋即身體不適離開現場，0時34分許步入ATT賣場地下2樓停車場旁廁所，「因急性酒精中毒，在廁所死亡，直至當天上午7點10分許，經ATT賣場保全人員發覺報警，張父提起告訴。

檢方指出，菸酒管理法明定酒之廣告或促銷不得有鼓勵或提倡飲酒情形；酒類標示管理辦法也明定，酒類警示標語有「短時間內大量灌酒會使人立即喪命」項目。

起訴指出，曾予謙、陳柏誠作為酒吧管理階層，明知酒之廣告或促銷不得有鼓勵或提倡飲酒情形，且短時間大量灌酒可能使人酒精中毒立即喪命，仍舉辦違規的促銷活動以求酒吧獲利，促銷活動使用的調酒含高濃度酒精，又限制8分鐘飲完，短時間內攝入有使人急性酒精中毒風險，2人對參加者有致生命、健康風險具有保證人地位，有告知、防止參加者酒醉或酒精中毒危險的義務，卻未在場設立警示標語，也未告知或要求店員告知參加者活動危險性，無相關應對措施，導致張姓工程師參與促銷活動後因急性酒精中毒死亡，就死亡有過失責任，全案依過失致死罪起訴2人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒吧舉辦酒精大胃王促銷活動，致參加者短時間飲酒後死亡，負責人、店長涉鍋失致死罪起訴。圖為示意圖，非主辦業者。記者張宏業／攝影
酒吧舉辦酒精大胃王促銷活動，致參加者短時間飲酒後死亡，負責人、店長涉鍋失致死罪起訴。圖為示意圖，非主辦業者。記者張宏業／攝影

酒精 調酒 中毒 工程師 過失致死

