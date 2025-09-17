快訊

台中捷運藍線補助42億幾乎被砍光 盧秀燕喊話「眼淚快流下來了」

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

僅罰款60萬！首位性騷下台閣員謝曉星挑女性、說部屬「像少女」輕判

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

行政院前原子能委員會（改制前）主委謝曉星職場霸凌、要求秘書必須是女性，還盯著女部屬打量、說出「好像少女」、「最美麗的風景」等話語，讓當事人覺得「噁心」、「反感」，2023年被時任行政院長蘇貞昌下令免職。監察院認為謝違反就業服務法、性別平等工作法及CEDAW公約而彈劾，懲戒法院今判謝罰款60萬元，可上訴。

謝曉星是我國內閣閣員因權勢性騷去職的第一人，他2016年入閣，期間進用的秘書多達8位，多數是有一定身高的女性，謝在面試時會詢問求職者的星座、血型以及婚育規劃。謝曉星也要求某部門的女性同仁，在請假前必須當面跟他報告，男性同仁則「傳訊息告知即可」，監察院認為他因為性別而差別待遇。

身為原能會最高主管，監察院認為謝曉星固然有業務分配與監督的權限，卻多次在公開場合斥責、貶抑部屬，情緒失控，造成同仁身心壓力和人格權受損，構成職場霸凌。

此外，監察院也指出，謝曉星會盯視、上下打量女性部屬，「近靠」她們，說出令人反感的話語，甚至在疫情期間也違反防疫規定，硬是要與秘書「用餐」，秘書懼於他是最高主管且經常暴怒，不敢拒絕中午共餐，不檢言行營造出敵意環境。

監察院認為謝曉星身為原能會主委，負責我國核能安全管制、輻射防護與核能應用安全，應以最高標準自我要求，卻成史上第一個因權勢性騷而下台的閣員，他與部屬、求職者為長官、部屬或雇主、員工關係，除公務外並無私交，他違法就服法、性工法、消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW），情節重大。

懲戒法院第一審審理後，今判謝罰款60萬元。

前原子能委員會（改制前）主委謝曉星因職場霸凌、性別歧視、言行不檢，遭監察院彈劾，懲戒法院今判謝罰款60萬元。圖／聯合報系資料照
前原子能委員會（改制前）主委謝曉星因職場霸凌、性別歧視、言行不檢，遭監察院彈劾，懲戒法院今判謝罰款60萬元。圖／聯合報系資料照

謝曉星 監察院 職場霸凌

延伸閱讀

親學生還露生殖器！北市補習班負責人涉性騷 遭公布姓名、終身不得擔任

「鬼才之道」編劇蔡坤霖捲性騷　「最美鬼后」張榕容反應曝光

「鬼才之道」編劇蔡坤霖駁斥性騷 C小姐發律師聲明稿反擊

編劇蔡坤霖遭爆性騷 高市文化局：解除課程契約

相關新聞

工程師70秒狂飲斷魂百香果調酒亡 酒吧負責人、店長過失致死罪起訴

台北市信義區Relay Juicetail信義店ATT酒吧去年舉辦「一公升的眼淚」酒精大胃王促銷活動，限8分鐘喝完高濃度...

設址88會館隔壁吸金、洗錢1.7億 絕對集團總經理聲押

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪，擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，台北地檢署月前聲押邱男等7人獲准，檢察官...

台中女會員染已婚健身教練 男要賠妻15萬女卻免賠原因曝

台中市一名已婚健身教練被妻子指控，在去年間與女會員互稱「寶貝」、「老公」，牽手出遊，齊赴汽車旅館，正宮向丈夫與女會員求償...

台中怪男闖曬衣場偷內衣自慰 屋主拒和解毀損罪判刑

台中柯姓男子半夜闖入民宅，發現曬衣場上掛著2件內衣就未經同意亂拿，甚至滯留在現場掏出生殖器，自慰後射精在內衣上面，屋主發...

雄檢偵辦總統大選辦4案反滲透法唯一「有罪」 二審逆轉無罪

高雄地檢署去年總統、立委大選偵辦大陸介選，共分4案偵查，最後依反滲透法、總統副總統選罷法等罪起訴10人，其中6人為前金區...

僅罰款60萬！首位性騷下台閣員謝曉星挑女性、說部屬「像少女」輕判

行政院前原子能委員會（改制前）主委謝曉星因職場霸凌、要求秘書必須是女性，還盯著女部屬打量、說出「好像少女」、「最美麗的風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。