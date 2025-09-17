僅罰款60萬！首位性騷下台閣員謝曉星挑女性、說部屬「像少女」輕判

行政院前原子能委員會（改制前）主委謝曉星因職場霸凌、要求秘書必須是女性，還盯著女部屬打量、說出「好像少女」、「最美麗的風景」等話語，讓當事人覺得「噁心」、「反感」，2023年被時任行政院長蘇貞昌下令免職。監察院認為謝違反就業服務法、性別平等工作法及CEDAW公約而彈劾，懲戒法院今判謝罰款60萬元，可上訴。

謝曉星是我國內閣閣員因權勢性騷去職的第一人，他2016年入閣，期間進用的秘書多達8位，多數是有一定身高的女性，謝在面試時會詢問求職者的星座、血型以及婚育規劃。謝曉星也要求某部門的女性同仁，在請假前必須當面跟他報告，男性同仁則「傳訊息告知即可」，監察院認為他因為性別而差別待遇。

身為原能會最高主管，監察院認為謝曉星固然有業務分配與監督的權限，卻多次在公開場合斥責、貶抑部屬，情緒失控，造成同仁身心壓力和人格權受損，構成職場霸凌。

此外，監察院也指出，謝曉星會盯視、上下打量女性部屬，「近靠」她們，說出令人反感的話語，甚至在疫情期間也違反防疫規定，硬是要與秘書「用餐」，秘書懼於他是最高主管且經常暴怒，不敢拒絕中午共餐，不檢言行營造出敵意環境。

監察院認為謝曉星身為原能會主委，負責我國核能安全管制、輻射防護與核能應用安全，應以最高標準自我要求，卻成史上第一個因權勢性騷而下台的閣員，他與部屬、求職者為長官、部屬或雇主、員工關係，除公務外並無私交，他違法就服法、性工法、消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW），情節重大。