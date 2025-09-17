快訊

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

房東遭他砍殺18天後才被發現陳屍屋內 二審今仍判刑11年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子去年1月底出獄後借住台南賈姓男子住處，因常遭賈辱罵而懷恨在心，2月2日持菜刀猛砍其頭部後方至少9刀，房客久未見賈報警，賈向員警表示不舒服已服藥不需就醫，遲至20日賈才被發現陳屍屋內，一審認他犯殺人未遂處11年，並於執行完畢後監護5年，上訴後今遭二審駁回。

一審指出，陳坦承犯行，依其自白及補強證據，認他犯殺人未遂。至於其殺人行為因其因果關係中斷，認不具因果關係，因陳有暴力犯罪前科，依累犯加重，再依醫師鑑定認他有認知障礙，再依刑法59條第2項酌減其刑。

一審表示，陳有多次暴力前科，事後嘗試脫罪外，將藏匿作案用菜刀、丟棄血衣，手段殘暴，長期吸食強力膠，沒辦法從錯誤中學習改過，僅因與賈細故而犯案，無視賈收容反而恩將仇報 ，並未對死者家屬道歉或賠償，造成死者家屬身心創傷，且量刑鑑定報告認他有高度再犯的可能。

同時，考量陳有認知上障礙，承認犯行，且因被害人一再辱罵，領有身障手冊外，孤苦無依，成長過程中遭受家暴、霸凌，事後已有悔悟之心，醫師認他認知障礙有治癒的可能性。

台南地院國民法官法庭認他犯殺人未遂罪11年，並於執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護5年。

檢警調查，陳於去年2月1日深夜，將其所有機車騎至仁德區住處附近藏放預謀犯案，再步行約13分鐘返回住處，翌日2時許，在賈2樓房間內，持菜刀朝其頭部後方猛砍至少9刀以上，致賈頭部外傷併慢性出血，陳誤認賈倒臥房內已死亡，隨即攜帶凶刀徒步逃逸。

然而，1樓房客久未見賈而報警，雖經警員於同年月11日下午2時20分許，據報前往關心並詢問是否須就醫，當時賈意識清楚，表示不舒服已服藥，惟仍拒絕就醫。又經房客發現賈多日不見，同年月20日上午9時30分上樓查看，發現賈死亡而報警。

一審認陳男犯殺人未遂罪11年，並於執行完畢後監護5年，經上訴後，台南高分院今上午駁回，維持原判決。圖／本報資料照
一審認陳男犯殺人未遂罪11年，並於執行完畢後監護5年，經上訴後，台南高分院今上午駁回，維持原判決。圖／本報資料照

房客 殺人未遂 國民法官

延伸閱讀

屍水外溢飄異味…北市7旬婦陳屍住處 警入屋女兒稱「別打擾媽媽睡覺」

地下匯兌案二審…88會館郭哲敏喊「不會逃跑」 裁定延押2個月

萬華公寓誤傳火警…房東聞腐臭報案 警消開門見獨居老婦陳屍

8旬翁「靈修」即失蹤…陳屍象山步道岩壁 登山客聞臭報案

相關新聞

國民法官首判死！勒斃妻子、岳母、繼子 男判3死刑

男子張泓毅去年涉連續在新北市三重住處勒斃妻子、岳母及繼子三人，伴屍六日後棄屍租屋處，竊取死者現金、存摺、首飾，盜領現金逃...

設址88會館隔壁吸金、洗錢1.7億 絕對集團總經理聲押

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪，擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，台北地檢署月前聲押邱男等7人獲准，檢察官...

房東遭他砍殺18天後才被發現陳屍屋內 二審今仍判刑11年

陳姓男子去年1月底出獄後借住台南賈姓男子住處，因常遭賈辱罵而懷恨在心，2月2日持菜刀猛砍其頭部後方至少9刀，房客久未見賈...

保大警察勾結詐團賣門號騙4.7億 判3年6月上萬顆「泰達幣」沒收

任時保安警察第2總隊第4大隊警員邱嘉群被控上網取得數百支全球門號轉售詐騙集團，詐團1年內騙得4.7億元，邱獲利37萬83...

凌晨翻進女鄰居家性侵 她假意借錢帶他到超商「讓監視器拍」…吃牢飯

男子姜漢脩侵入租屋處女鄰居房內，憑體型優勢欲性交，被害人掙扎，他改要求口交。被害人為求脫困，假意表示願借錢給姜，要姜一起...

左眼被打傷視力剩0.063 騎士勞動力減損 向運將求償失386萬 法官不准

陳姓計程車司機與江姓騎士因行車糾紛，引發衝突，江男被陳男打傷，左眼眶有擦挫傷。江男求償醫藥費和精神慰撫金獲准。江男另以左...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。