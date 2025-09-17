房東遭他砍殺18天後才被發現陳屍屋內 二審今仍判刑11年

陳姓男子去年1月底出獄後借住台南賈姓男子住處，因常遭賈辱罵而懷恨在心，2月2日持菜刀猛砍其頭部後方至少9刀，房客久未見賈報警，賈向員警表示不舒服已服藥不需就醫，遲至20日賈才被發現陳屍屋內，一審認他犯殺人未遂處11年，並於執行完畢後監護5年，上訴後今遭二審駁回。

一審指出，陳坦承犯行，依其自白及補強證據，認他犯殺人未遂。至於其殺人行為因其因果關係中斷，認不具因果關係，因陳有暴力犯罪前科，依累犯加重，再依醫師鑑定認他有認知障礙，再依刑法59條第2項酌減其刑。

一審表示，陳有多次暴力前科，事後嘗試脫罪外，將藏匿作案用菜刀、丟棄血衣，手段殘暴，長期吸食強力膠，沒辦法從錯誤中學習改過，僅因與賈細故而犯案，無視賈收容反而恩將仇報 ，並未對死者家屬道歉或賠償，造成死者家屬身心創傷，且量刑鑑定報告認他有高度再犯的可能。

同時，考量陳有認知上障礙，承認犯行，且因被害人一再辱罵，領有身障手冊外，孤苦無依，成長過程中遭受家暴、霸凌，事後已有悔悟之心，醫師認他認知障礙有治癒的可能性。

台南地院國民法官法庭認他犯殺人未遂罪11年，並於執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護5年。

檢警調查，陳於去年2月1日深夜，將其所有機車騎至仁德區住處附近藏放預謀犯案，再步行約13分鐘返回住處，翌日2時許，在賈2樓房間內，持菜刀朝其頭部後方猛砍至少9刀以上，致賈頭部外傷併慢性出血，陳誤認賈倒臥房內已死亡，隨即攜帶凶刀徒步逃逸。