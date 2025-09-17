保大警察勾結詐團賣門號騙4.7億 判3年6月上萬顆「泰達幣」沒收

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

任時保安警察第2總隊第4大隊警員邱嘉群被控上網取得數百支全球門號轉售詐騙集團詐團1年內騙得4.7億元，邱獲利37萬8300元；台北地院審理，今依刑法339-4條三人以上共犯詐欺罪判處邱有期徒刑3年6月，犯罪所得萬餘顆泰達幣沒收。可上訴。

新北市刑大2024年偵辦1起假投資詐騙案報請檢察官指揮，先逮捕取款「車手」，循線追查虛擬幣流向，發現部分流向邱嘉群，檢警擴大查案。

檢警調查，邱嘉群加入一個俄羅斯網站，再以儲值會員的身分在網站上申設各式各樣的虛擬門號，取得門號驗證碼，以暱稱「乾麵加辣」透過Telegram詐團群組，以每一門號收取8顆USDT(泰達幣，與美金匯兌約1:1)的代價提供詐欺集團使用。

台北地檢署指控，邱嘉群握有門號被詐團用來註冊Telegram、Instaram、Line、Tinder、WeChat、Whatsapp、Signal各種通訊軟體帳號，續由詐團以假投資、假交友、假賭博、假貸款等手法騙得被害人向詐團佯裝的「安心」幣商購買虛擬幣。

檢察官分析調查，相關被害人付出的錢經過層層轉移手法，2023年6月到2024年5月被邱嘉群提供門號詐騙的民眾超過百人，受損金額為新台幣4.7億元。

依檢方起訴犯罪事實，全部不法所得中有37萬8300元(1萬2610顆USDT)進入邱嘉群的虛擬錢包，檢察官搜索、約談之後聲押邱，依組織犯罪、加重詐欺罪、洗錢罪將邱嘉群起訴，建議法院沒收邱的不法所得。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

