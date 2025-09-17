快訊

凌晨翻進女鄰居家性侵 她假意借錢帶他到超商「讓監視器拍」…吃牢飯

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子姜漢脩侵入租屋處女鄰居房內，憑體型優勢欲性交，被害人掙扎，他改要求口交。被害人為求脫困，假意表示願借錢給姜，要姜一起到超商領錢，兩人一到超商，女方即向店員求救，姜嚇得逃回租屋處收行李、帶太太逃亡。警方幾個小時後逮到姜，桃園地檢署依侵入住宅強制性交罪起訴，桃園地院判他10年2月徒刑；台灣高等法院今判上訴駁回。

姜漢脩先前曾2度犯妨害性自主罪，分別遭判刑4年6月、2年徒刑。姜2024年10月25日凌晨4點半由窗戶闖入女鄰居家，強壓睡夢中的被害人，並強行指侵、要求口交。女鄰居為求自保，以「借你錢」為由邀對方一同到桃園市蘆竹區的超商，姜聽聞後才未再試圖性侵，並跟著她到超商。

被害人一進超商便向店員求救「我被綁架」，姜漢脩回家收拾行李後便駕車逃亡，但同日上午10點就被警察逮到。姜坦承有侵入女鄰居住處，但否認與被害人發生性關係，還掰進入她的住處是要問她可否改善敲打牆壁、使用洗衣機的行為。

被害人表示，姜漢脩試圖用手摀住她的口鼻，她才因此驚醒，姜說「很想要做愛」，她一直反抗他。她說，姜一直想性侵她，她不斷阻擋，最後姜將生殖器塞進她嘴裡，因姜提到有欠債、帳戶被凍結，她試圖與對方攀談，了解姜的姓名、住處、歲數。女方說，去超商是為了想要跟姜一起被超商的監視器拍到。

警政署刑事警察局鑑定，被害人的內褲褲底內層斑跡、外陰部棉棒、陰道深部棉棒、口腔棉棒檢出同一男性Y染色體DNA-STR型別，與姜漢脩型別相符，桃院認為可作為補強證據。

被害人表示，任何人都不應該受到這樣的事情，更何況已經是在自己的住處，莫名其妙的被闖入，希望法官從重量刑。桃園地院認為姜漢脩所造成傷害、對社會治安的影響甚巨，判他10年2月徒刑。

案經上訴，高院審理後認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

男子姜漢脩侵入租屋處女鄰居房內，憑體型優勢對女鄰居指侵、強迫口交，桃園地檢署依侵入住宅強制性交罪起訴，桃園地院判他10年2月徒刑，台灣高等法院今判上訴駁回。記者王宏舜／攝影
男子姜漢脩侵入租屋處女鄰居房內，憑體型優勢對女鄰居指侵、強迫口交，桃園地檢署依侵入住宅強制性交罪起訴，桃園地院判他10年2月徒刑，台灣高等法院今判上訴駁回。記者王宏舜／攝影

超商 綁架 被害人 監視器 桃園地院

北檢為保全證據搜索龔益霆住處 涉下藥性侵偷拍下午移送複訊

