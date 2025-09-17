設址88會館隔壁吸金、洗錢1,7億 絕對集團總經理聲押

絕對集團總經理吳思漢涉吸金、洗錢遭檢方聲押。記者潘俊宏／攝影 絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪，擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，台北地檢署月前聲押邱男等7人獲准，檢察官林小刊溯源追查金流，發現絕對集團曾設址在「88會館」隔壁，疑從事虛擬貨幣洗錢，16日指揮調查局搜索約談總經理吳思漢等5人到案，檢方複訊後依組織犯罪聲押吳思漢、業務員王嘉熙，業務員曾英森、王韻雅漏夜偵訊。

「88會館」負責郭哲敏經營線上賭博網站獲利35億元，以及從事洗錢金流高達218億元，被法院依違反銀行法判刑11年8月。「88會館」地址位於台北市信義區松勤街88號，因爆出有政商、前警察大學校長陳檡文等高階警官出入，並無償接受招待，引爆88會館之亂。

巧的是，絕對集團3年前就設址於88會館隔壁，地址是松勤街86號2樓，當時該集團旗下的「絕對數位公司」，還向金管會申請虛擬資產洗錢防制登記（俗稱VASP名單），是國內第17家申請業者，後來爆發吸金洗錢事件，有醫師被捲走2千萬元，金管會將其名單移除。

據了解，吳思漢供稱自己只是領薪水員工，因以前在知名會計師事務所工作，具有財會專長，所以才去絕對集團應徵，他只有幫邱志豪處理公司財務，沒有涉及詐欺或吸金的洗錢犯罪，但檢調未採信其說詞。

調查指出，絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司負責人邱志豪，擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議，誘使199位民眾砸錢投資，3年詐騙1.7億元；台北市調查處8月搜索約談10人到案，檢方認其中7人有串滅證、逃亡及反覆實施之虞，聲押禁見獲准。

羈押7人分別是絕對創新投資負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理黃永瀚與女友會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣。至於潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海。

檢調在黃永瀚處所搜索2支高價勞力士，其中一款與港星余文樂配戴的「迪通拿」計時碼表相同，價值不斐，另款則是俗稱的「藍水鬼」潛水表，兩支表價值400多萬元，辦案人員認為是不法所得，全部查扣。