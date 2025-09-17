國民法官首判死！勒斃妻子、岳母、繼子 男判3死刑

男子張泓毅（左二）涉嫌連續勒斃妻子、岳母及繼子祖孫3人的滅門慘案，新北地院國民法官依殺人罪嫌重判他死刑。圖／聯合報系資料照片

男子張泓毅去年涉連續在新北市三重住處勒斃妻子、岳母及繼子三人，伴屍六日後棄屍租屋處，竊取死者現金、存摺、首飾，盜領現金逃亡。新北地方法院國民法官昨依家暴殺人等罪判張男三個死刑，褫奪公權終身，可上訴。

新北地院表示，張男基於直接故意、出於預謀連續殺人，以明顯不人道、有辱人格、極端凌虐殘忍手段，殺害卅歲陳姓妻子、六十九歲劉姓岳母和年僅三歲陳姓繼子，符合憲法法庭憲判字第八號犯罪情節最嚴重的死刑要件。這是國民法官法實施後，首件判死案件。

法官認為，張男犯後在台大醫院精神鑑定過程中絲毫未見悔意，甚至說再一次還是會殺死岳母，更多次供稱，如有機會還要殺害妻子胞姊和其姊王姓前男友，評估為極有可能再犯暴力犯罪。

判決指出，張男一廂情願認為妻子活得不快樂，去年四月卅日晚間至隔日凌晨，趁妻熟睡以枕頭悶住面部，一手勒住脖子使其窒息而死。伴屍一日後，又認為岳母是兩人不快樂元凶，五月二日凌晨潛入岳母房間將其勒斃。

張男連奪兩命後未見悔悟，僅因「方便逃亡」於同日下午五時許再以雙手和充電線，輔以毛巾塞進嘴巴，殘忍勒殺繼子。法官查出，繼子死亡前曾遭張男折磨數十分鐘，惡劣犯行已可謂虐殺，「視人命如草芥，應予嚴譴」。

去年五月三日中午，張男外出至ＡＴＭ盜領岳母十五萬存款，四日持岳母信用卡在交友網消費升級ＶＩＰ服務，五月六日中午動身逃亡，將岳母玉鐲、項鍊及母、女二人身分證、存摺、印章和信用卡偷走，帶著愛犬博美狗南下至台中，偽簽父親姓名入住旅館，被捕時緊抱愛犬，冷血弒親震驚社會。