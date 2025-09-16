曾攻堅十大要犯…新竹交警拚績效造假開單 自首獲免刑

新竹市警察局已退休的羅姓交通隊小隊長為拚績效，與3名警員聯手監理站僱員、代辦及中古車業者假造交通違規告發單，讓車主能提早換牌上路，還灌水績效詐領交通安全獎金。新竹地院考量羅男自首並供出共犯，且所圖績效獎金甚微已繳國庫，最終判羅男免刑。

判決書指出，羅姓小隊長與3名員警自2020年2月至2022年3月間，與監理站約聘人員及多名代辦、中古車業者勾結，透過「假造違規舉發單」方式，協助車主規避吊扣牌照處分。

原本規定危險駕駛被抓到後，車牌要被吊扣半年，車子期間不得上路。但羅男與3名員警卻與代辦、業者串通，透過「先假造未掛牌等違規再報廢舊牌」的方式，讓車主很快就能驗車換新牌照繼續使用，形同繞過停駛處分。警方甚至透過簡訊或通訊軟體，直接收受車輛照片開單，根本沒在現場執法。

除了幫車主繞過3至6個月吊扣期提前上路，4名涉案員警還拿假告發單去報績效，領取交通安全獎勵金。羅男共得1萬多元，其他員警則領了數百到數千元不等，業者也藉此收取代辦費牟利。

羅男自述，自己畢業於警專，任職警界逾33年，曾參與十大槍擊要犯攻堅追捕，也多次查獲漁船走私案件；查賄績效更名列全國第4名，獲記大功。轉調交通隊後，他承辦過數百件車禍調解，並破獲多起肇事逃逸致人於死案件。

法官認為，雖涉案員警與業者多數沒有實際收受高額金錢，但縱容車主提早上路本身即構成圖利，已嚴重損害制度公信力。考量羅男自首、主動繳回不法所得並供出共犯，最終判羅男免刑。其餘警員則分別判處6月至1年8月不等徒刑；監理站僱員與業者分判10月至2年不等徒刑。