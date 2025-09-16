快訊

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

于朦朧墜樓身亡5天！後事辦完母首發聲 親曝：非他殺是意外

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

曾攻堅十大要犯…新竹交警拚績效造假開單 自首獲免刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市警察局已退休的羅姓交通隊小隊長為拚績效，與3名警員聯手監理站僱員、代辦及中古車業者假造交通違規告發單，讓車主能提早換牌上路，還灌水績效詐領交通安全獎金。新竹地院考量羅男自首並供出共犯，且所圖績效獎金甚微已繳國庫，最終判羅男免刑。

判決書指出，羅姓小隊長與3名員警自2020年2月至2022年3月間，與監理站約聘人員及多名代辦、中古車業者勾結，透過「假造違規舉發單」方式，協助車主規避吊扣牌照處分。

原本規定危險駕駛被抓到後，車牌要被吊扣半年，車子期間不得上路。但羅男與3名員警卻與代辦、業者串通，透過「先假造未掛牌等違規再報廢舊牌」的方式，讓車主很快就能驗車換新牌照繼續使用，形同繞過停駛處分。警方甚至透過簡訊或通訊軟體，直接收受車輛照片開單，根本沒在現場執法。

除了幫車主繞過3至6個月吊扣期提前上路，4名涉案員警還拿假告發單去報績效，領取交通安全獎勵金。羅男共得1萬多元，其他員警則領了數百到數千元不等，業者也藉此收取代辦費牟利。

羅男自述，自己畢業於警專，任職警界逾33年，曾參與十大槍擊要犯攻堅追捕，也多次查獲漁船走私案件；查賄績效更名列全國第4名，獲記大功。轉調交通隊後，他承辦過數百件車禍調解，並破獲多起肇事逃逸致人於死案件。

法官認為，雖涉案員警與業者多數沒有實際收受高額金錢，但縱容車主提早上路本身即構成圖利，已嚴重損害制度公信力。考量羅男自首、主動繳回不法所得並供出共犯，最終判羅男免刑。其餘警員則分別判處6月至1年8月不等徒刑；監理站僱員與業者分判10月至2年不等徒刑。

新竹市警察局已退休的羅姓交通隊小隊長為拚績效，與3名警員聯手監理站僱員、代辦及中古車業者假造交通違規告發單。示意圖／AI生成
新竹市警察局已退休的羅姓交通隊小隊長為拚績效，與3名警員聯手監理站僱員、代辦及中古車業者假造交通違規告發單。示意圖／AI生成

績效 警察 自首 監理站 交通違規

延伸閱讀

新竹男雙腿截肢 犯保新竹分會助購義肢重新站立

男子車禍截肢失依靠 新竹犯保助購義肢重獲行動力

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

新竹少年刑務所職務官舍修復工程延後完工 文化局：人力短缺物料上漲

相關新聞

曾攻堅十大要犯…新竹交警拚績效造假開單 自首獲免刑

新竹市警察局已退休的羅姓交通隊小隊長為拚績效，與3名警員聯手監理站僱員、代辦及中古車業者假造交通違規告發單，讓車主能提早...

慘忍影片流出…台中男夥移工殺穿山甲割頸放血 檢依法起訴

許姓男子在去年底時與另名外籍移工宰殺一隻穿山甲，還將持刀敲昏穿山甲，以割頸方式放血，過程被人拍攝成影片，影片因故流出後，...

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、繼子還棄屍 三重男遭判死刑

男子張泓毅去年5月疑因感情不睦和金錢糾紛，涉嫌2天內連續在新北市三重住處，犯下勒斃妻子、岳母及繼子祖孫3人，再將3名死者...

地下匯兌案二審…88會館郭哲敏喊「不會逃跑」 裁定延押2個月

88會館負責人郭哲敏涉線上博弈、地下匯兌案，一審判刑11年8月。二審期間，他主張不會逃跑，請求具保停押。二審認定仍有羈押...

2資深退休員工告台電 未將司機加給計入平均工資 告贏多領10萬餘元

台電台南區營業處曾姓、洪姓線路裝修員年資均逾30年並兼任司機，退休時未將司機加給計入平均工資而少領16萬、10萬餘元，台...

台北天空塔掏空背信案 碩河開發副董不起訴 馬廷海逃亡通緝中

台北天空塔「The Sky Taipei」開發案傳出掏空案，碩河開發副董事長邱冠勳與董事馬廷海，涉將天空塔產權質押給大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。