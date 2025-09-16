慘忍影片流出…台中男夥移工殺穿山甲割頸放血 檢依法起訴

許姓男子在去年底時與另名外籍移工宰殺一隻穿山甲，還將持刀敲昏穿山甲，以割頸方式放血，過程被人拍攝成影片，影片因故流出後，取得的民眾向台中市農業局檢舉，保七總隊循線查獲遺留在現場的獸骨，經送驗後確認為保育類動物穿山甲，中檢偵結，將許男依違反野生動物保育法起訴。

檢警調查，許姓男子（47歲）在去年12月16日看到綽號「阿弟」的移工，欲宰殺先前捕獲的穿山甲，用以食用，許男明知穿山甲是二級保育類動物，非經主管機關許可，不得獵捕、宰殺，但許非但沒有阻止移工宰殺，反而持水果刀與移工一同犯行。

許男與移工分工，由許男持水果刀，先將穿山甲敲昏後，再由移工持水果刀，對穿山甲「割頸」二人合力將穿山甲放血到玻璃罐內，過程拍攝成影片後外流，有民眾持有該則影片，向台中市農業局檢舉。

台中農業局轉交保七總隊第五大隊調查，警方循線上門查緝時，在潭子區的宰殺地點，發現現場有遺留穿山甲的骨頭、尾巴等殘骸，經送交國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定後，確認為穿山甲的遺骨。

警方將許男依違反野生動物保育法送辦，另名涉案移工因不知去向，尚未查緝到案，許男在偵查時，坦認犯行，檢方昨天偵結，依違反野生動物保育法起訴。