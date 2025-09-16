快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

涉受託違法查詢兵籍資訊 2軍官遭雄檢起訴

中央社／ 高雄16日電

劉姓海軍陸戰隊指揮部諮議官涉嫌受林姓妻子請託，透過陳姓政戰局保防官及自行查詢林女同事交往對象的兵籍資訊。示意圖／Ingimage
劉姓海軍陸戰隊指揮部諮議官涉嫌受林姓妻子請託，透過陳姓政戰局保防官及自行查詢林女同事交往對象的兵籍資訊。示意圖／Ingimage

劉姓海軍陸戰隊指揮部諮議官涉嫌受林姓妻子請託，透過陳姓政戰局保防官及自行查詢林女同事交往對象的兵籍資訊。雄檢偵結，依個資法等罪嫌起訴劉男、陳男，林女緩起訴。

根據高雄地檢署起訴書，劉姓軍官的林姓妻子任職不動產加盟店，林女的同事想調查男友是否為軍職，民國111年12月至112年1月間，將男友身分證統一編號告知林女後轉給劉男，後續劉男涉嫌透過陳姓保防官以登入電子兵資查詢系統等方式，蒐集當事人兵籍資訊，讓林女同事獲得男友個人資料。

檢方調查，劉姓軍官另受妻子請託，涉嫌在112年4月間利用軍用電腦登入內部系統，查詢林女另一名同事交往男友的軍職單位及個人資料等，並透過通訊軟體將當事人資訊傳給林女。

檢方表示，劉男及陳男因林女請託查核同事交往對象背景而濫用軍用查詢系統，將國軍個資視為兒戲，國防保密觀念過於薄弱，涉犯洩漏國防以外秘密罪、違反個人資料保護法的公務員假借職務上之機會非法蒐集、利用個人資料等罪嫌，依法提起公訴。

另外，林女及其同事因犯後態度良好等因素，獲緩起訴處分，並需向公庫支付新台幣3萬元至5萬元不等金額。

國軍 個資

