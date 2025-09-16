獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、繼子還棄屍 三重男遭判死刑

男子張泓毅去年5月疑因感情不睦和金錢糾紛，涉嫌2天內連續在新北市三重住處，犯下勒斃妻子、岳母及繼子祖孫3人，再將3名死者棄屍在租屋處，竊取死者現金、存摺、首飾，盜領現金及盜刷信用卡，逃亡10天才被捕。新北地方法院國民法官今依殺人等罪嫌重判泯滅良知的張男死刑。

起訴指出，24歲張男於去年4月30日深夜至5月1日凌晨間，先在主臥室趁30歲妻子熟睡，一手用枕頭壓住妻子面部，一手勒住妻子脖子直到對方窒息而死。隔天5月2日凌晨3時許，張男再潛入睡在次臥室的69歲岳母房間，用雙手緊勒岳母脖子致死。

接著，張男在5月2日傍晚17時許，將3歲的繼子抱到主臥室，以雙手和充電線勒住繼子頸部，再將毛巾塞入繼子口中，使其窒息死亡。

張男殘忍殺害祖孫3人後，將妻子、岳母的身分證件、銀行存摺、信用卡、印章，以及岳母放在保險箱內的玉製手鐲、項鍊搜刮一空，隔天5月3日前往銀行盜領岳母15萬存款。帶著愛犬、博美狗「糯米」逃往台中。

5月4到9日間，張男持續盜刷岳母信用卡42萬餘元換取現金，作為逃亡期間開銷，甚至還不忘替自己的線上賭博儲值。直到5月12日落網前，張男還試圖偽填岳母個人資料，向銀行申請帳戶及金融卡，所幸及時為警逮捕。落網時，張男尤緊抱「糯米」，愛狗卻冷血弒親的形象震驚社會。

