地下匯兌案二審…88會館郭哲敏喊「不會逃跑」 裁定延押2個月

中央社／ 台北16日電

郭哲敏。圖／聯合報系資料照
88會館負責人郭哲敏涉線上博弈地下匯兌案，一審判刑11年8月。二審期間，他主張不會逃跑，請求具保停押。二審認定仍有羈押必要，裁定今天起延押2個月，可抗告。

郭哲敏羈押期間於15日屆滿，台灣高等法院8月底召開延長羈押訊問庭聽取檢辯意見，並提解郭哲敏出庭；郭哲敏在庭上說，沒有動機要逃跑，逃跑會讓家人蒙羞，請求給予交保機會，且任何替代羈押方式均配合。

二審台灣高等法院裁定指出，郭哲敏犯罪嫌疑仍屬重大，他在原審准予自1月13日起以新台幣2億元具保後停止羈押，並限制出境、出海及以電子腳環等科技設備監控期間，分別在同年3月間多次觸動三級告警事件，均因靠近海岸警戒區及漁港等處而行徑可疑。

另外，郭哲敏同年1月及2月期間多次發生「載具離線時間超過30分鐘」的三級告警事件，可見他在科技設備監控時，明顯有密集異常的可疑行徑。

高院裁定指出，綜合相關事證，足認郭哲敏除一再試探科技監控的效能外，更不能排除他有啟動逃亡的高度動機存在。

至於郭哲敏及辯護人所稱增加保證金或由辯護人擔任保證人、增加科技監控設備方式、數量等語，高院合議庭考量郭哲敏存有高度逃亡的動機，除羈押外，其他替代方法均難以充分周密防範其逃亡，因此本件原羈押原因及必要性依然存在，日前裁定16日起延長羈押2個月。

博弈 郭哲敏 地下匯兌

