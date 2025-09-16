快訊

2資深退休員工告台電 未將司機加給計入平均工資 告贏多領10萬餘元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台電台南區營業處曾姓、洪姓線路裝修員年資均逾30年並兼任司機，退休時未將司機加給計入平均工資而少領16萬、10萬餘元，台電以2人辦理舊制年資結清時已告知且簽署協議書，法官認未將兼任司機加給計入平均工資，顯然低於勞基法所定退休金最低標準，該約定無效，判台電敗訴。

台電主張，行政院認定經濟部所屬事業機構平均工資內涵僅為單一薪給、加班費及「經濟部所屬事業機構列入計算平均工資之給與項目表」所示給與，不含司機加給。

台電認為，曾、洪2人選擇辦理舊制年資結清前，公司已明確告知結清相關條件，包含平均工資計算方式及列計項目等，明確約定司機加給非屬結清其舊制年資給與平均工資範疇。2人既已同意簽署年資結清協議書，自對司機加給未列入平均工資知悉甚詳，且已同意平均工資核計方式。

且公司兼任司機加給待遇，自1989年施行以來歷時已久，自始以來即屬雇主體恤、慰勞及鼓勵員工性質，屬雇主恩惠性給與，與所提供勞務間並無對價關係。

然而，曾、洪主張受雇期間除本職外，並兼任司機提供駕駛工程車及負責保養維護車輛勞務，2人兼任司機期間，台電均另發給司機加給。而2人領得舊制年資結清退休金金額，均未將司機加給計入平均工資。

曾、洪認為，司機加給是工資的一部分，應計入平均工資，曾年資36年、洪年資32年向台電請求退休金差額16萬餘元、10萬餘元。

台南簡易庭指出，2人每月從事兼任司機工作時，即可領取兼任司機加給，可見台電兼任司機員工，即可領取兼任司機加給，兼任司機已成為固定工作制度。同時，兼任司機加給具備「勞務對價性」與「經常性給與」特質，符合勞基法工資定義。

台南簡易庭認為，兼任司機加給既屬工資一部分，平均工資自應將其列入計算，但該協議書當中竟未將兼任司機加給計入平均工資，顯然低於勞基法中所定退休金最低標準，此部分約定為無效。

因此，2人雖簽署協議書，仍得請求將司機加給計入平均工資，據以請求舊制年資結清退休金差額，分別為16萬3628元、10萬3806元，可上訴。

台南簡易庭認為，曾、洪2人雖簽署協議書，仍得請求將司機加給計入平均工資，據以請求舊制年資結清退休金差額分別為16萬餘元、10萬餘元，可上訴。圖／本報資料照
台南簡易庭認為，曾、洪2人雖簽署協議書，仍得請求將司機加給計入平均工資，據以請求舊制年資結清退休金差額分別為16萬餘元、10萬餘元，可上訴。圖／本報資料照

台電 台南 退休金

相關新聞

地下匯兌案二審…88會館郭哲敏喊「不會逃跑」 裁定延押2個月

88會館負責人郭哲敏涉線上博弈、地下匯兌案，一審判刑11年8月。二審期間，他主張不會逃跑，請求具保停押。二審認定仍有羈押...

2資深退休員工告台電 未將司機加給計入平均工資 告贏多領10萬餘元

台電台南區營業處曾姓、洪姓線路裝修員年資均逾30年並兼任司機，退休時未將司機加給計入平均工資而少領16萬、10萬餘元，台...

台北天空塔掏空背信案 碩河開發副董不起訴 馬廷海逃亡通緝中

台北天空塔「The Sky Taipei」開發案傳出掏空案，碩河開發副董事長邱冠勳與董事馬廷海，涉將天空塔產權質押給大陸...

泰達幣買家遭搶236萬元...他趴引擎蓋卻被急甩落地身亡 凶嫌全要入獄

男子邱聖華、樓廷宇去年和陳姓虛擬貨幣買家相約交易泰達幣，趁機搶走236萬元現金，駕車逃逸，陳跳趴在汽車引擎蓋上企圖拿回款...

無照醫美團隊藏身烏日高鐵套房 直播手術還推「車上割包皮」

韓女與表妹阮女以及失聯移工陳男結夥組成無照「地下醫美團隊」，直播醫美手術過程，還誇張宣稱能在「行動醫療車」進行割包皮手術...

逃逸越南移工掙脫束帶跳車窗脫逃 12天後被抓回牢籠判刑2月

越南籍陳姓外籍移工自新北雇主處逃逸1年多，經通報行蹤不明，台南警方8月初因另案在某會館搜索時查獲，隨後以束帶戒護，同日下...

