2資深退休員工告台電 未將司機加給計入平均工資 告贏多領10萬餘元

台電台南區營業處曾姓、洪姓線路裝修員年資均逾30年並兼任司機，退休時未將司機加給計入平均工資而少領16萬、10萬餘元，台電以2人辦理舊制年資結清時已告知且簽署協議書，法官認未將兼任司機加給計入平均工資，顯然低於勞基法所定退休金最低標準，該約定無效，判台電敗訴。

台電主張，行政院認定經濟部所屬事業機構平均工資內涵僅為單一薪給、加班費及「經濟部所屬事業機構列入計算平均工資之給與項目表」所示給與，不含司機加給。

台電認為，曾、洪2人選擇辦理舊制年資結清前，公司已明確告知結清相關條件，包含平均工資計算方式及列計項目等，明確約定司機加給非屬結清其舊制年資給與平均工資範疇。2人既已同意簽署年資結清協議書，自對司機加給未列入平均工資知悉甚詳，且已同意平均工資核計方式。

且公司兼任司機加給待遇，自1989年施行以來歷時已久，自始以來即屬雇主體恤、慰勞及鼓勵員工性質，屬雇主恩惠性給與，與所提供勞務間並無對價關係。

然而，曾、洪主張受雇期間除本職外，並兼任司機提供駕駛工程車及負責保養維護車輛勞務，2人兼任司機期間，台電均另發給司機加給。而2人領得舊制年資結清退休金金額，均未將司機加給計入平均工資。

曾、洪認為，司機加給是工資的一部分，應計入平均工資，曾年資36年、洪年資32年向台電請求退休金差額16萬餘元、10萬餘元。

台南簡易庭指出，2人每月從事兼任司機工作時，即可領取兼任司機加給，可見台電兼任司機員工，即可領取兼任司機加給，兼任司機已成為固定工作制度。同時，兼任司機加給具備「勞務對價性」與「經常性給與」特質，符合勞基法工資定義。

台南簡易庭認為，兼任司機加給既屬工資一部分，平均工資自應將其列入計算，但該協議書當中竟未將兼任司機加給計入平均工資，顯然低於勞基法中所定退休金最低標準，此部分約定為無效。