泰達幣買家遭搶236萬元...他趴引擎蓋卻被急甩落地身亡 凶嫌全要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子邱聖華、樓廷宇去年和陳姓虛擬貨幣買家相約交易泰達幣，趁機搶走236萬元現金，駕車逃逸，陳跳趴在汽車引擎蓋上企圖拿回款項，兩人加速疾駛，再緊急右轉將陳甩飛落地，害陳傷重身亡，最高法院依結夥三人以上攜帶兇器搶奪，因防護贓物、脫免逮捕，而當場施以強暴，因而致人於死罪，判邱10年10月、樓12年6月徒刑定讞。

邱聖華、樓廷宇等人去年4月10日凌晨0時許，和陳相約在嘉義市湖子內路、健康九路口處交易泰達幣，兩人駕駛懸掛偽造車牌的轎車抵達，陳先將236萬元現金交給坐在副駕駛座的樓廷宇清點時，同夥便從後座起身，拿辣椒水噴陳的臉部，邱再趁機駕車逃離現場。

陳不甘損失，跳上車輛引擎蓋並攀附在前擋風玻璃上，並用手肘敲碎玻璃，但樓廷宇見狀叫邱聖華加速行駛，再急右轉彎將陳甩飛落地，導致陳雙側硬腦膜下血腫、雙側蜘蛛膜下腔出血合併腦中線左偏移、顱骨骨折伴隨頭皮撕裂傷、軀幹和四肢多處擦傷等，經搶救仍宣告不治。

嘉義地院國民法官庭一審判邱11年2月、樓13年徒刑；案件上訴，台南高分院二審認為邱聖華語陳的家屬達成和解，且有遵期履行給付義務，樓廷宇也和家屬調解成立，告訴代理人也表示同意法院從輕量刑。

二審依結夥三人以上攜帶兇器搶奪，因防護贓物、脫免逮捕，而當場施以強暴，因而致人於死罪，判邱處10年10月；樓則判刑12年半徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

嘉義市去年4月間發生虛擬貨弊黑吃黑案，卻演變成強盜殺人案，當時警方將涉案人等帶回偵辦。圖／本報資料照片
嘉義市去年4月間發生虛擬貨弊黑吃黑案，卻演變成強盜殺人案，當時警方將涉案人等帶回偵辦。圖／本報資料照片

嘉義 泰達幣 國民法官

