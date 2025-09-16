無照醫美團隊藏身烏日高鐵套房 直播手術還推「車上割包皮」

韓女與表妹阮女以及失聯移工陳男結夥組成無照「地下醫美團隊」，直播醫美手術過程，還誇張宣稱能在「行動醫療車」進行割包皮手術，移民署與彰化警方掌握情報後一舉在手術進行中將3人查獲，查扣來源不明的玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉藥、注射針頭及針筒、淡化霜與手術刀具等醫美用品。

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊會同彰化分局組成專案小組偵辦此案，專勤隊發現，越南籍韓女持依親居留身分來台，來台前曾在越南拜師學藝，從事醫美工作約3年，因技術純熟在同鄉間小有名氣。

她在台灣沒有合法醫師執照，卻仍鋌而走險，先透過臉書尋找客人，再於烏日高鐵附近大樓套房內進行雙眼皮、隆鼻、豐胸、豐臀、豐唇等侵入性醫美手術，由於在台購買相關藥品屬非法，韓女改以網路訂購方式，從越南郵寄來路不明的美容針劑及醫材，或委託同鄉入境時夾帶來台。

韓女更與表妹阮女、失聯移工陳男組團合作，陳男是失聯越籍移工，透過網路自學醫美技術後加入團隊，並負責主打宣傳，他在社群平台擁有近8萬粉絲，累計點讚數破百萬，常以「價格親民」、「快速到府服務」為號召，公開直播手術過程、分享術後成果，吸引顧客預約。他甚至上傳影片，聲稱能直接在行動車內進行割包皮手術，強調「迅速、乾淨」，並以「行動醫療車」的噱頭攬客。