逃逸越南移工掙脫束帶跳車窗脫逃 12天後被抓回牢籠判刑2月

越南籍陳姓外籍移工自新北雇主處逃逸1年多，經通報行蹤不明，台南警方8月初因另案在某會館搜索時查獲，隨後以束帶戒護，同日下午欲押解至移民署台南市專勤隊收容時，趁隙掙脫束帶跳車窗脫逃，12天後為警查獲，台南地院認他犯脫逃罪判刑2月，可易科罰金。

檢警調查，24歲陳男為新北某模型製造廠依法申請入境外籍移工，後自原雇主處逃逸，且逾越移民署核准居留期間去年5月間仍未出境，經通報為行蹤不明外籍移工。台南警方因另案於今年8月10日凌晨，持搜索票至某會館搜索，當場查獲。

警方隨後以束帶戒護，並於同日下午1時許欲押解他前往台南善化區移民署南區事務大隊台南市專勤隊收容，未料，他於押解途中，趁警員不備際，掙脫束帶跳車窗脫逃得逞。迄於8月22日下午3時30分許，再度為警查獲。

陳於警詢及偵查中均坦承不諱，並有居留資料、現場照片及束帶遭破壞照片、員警職務報告等資料佐證，認他自白與事實相符。檢方認他涉脫逃罪嫌，並向法院聲請簡易判決。