獨／調查官查台鹽綠能洩密遭訴 仿櫻木花道投籃照曝光

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊，藉由查辦台鹽綠能弊案機會，利用內部系統，查詢台綠交易關係人等資料，再洩給台綠總經理黃姓女秘書觀看並儲存，昨天被檢方依洩密罪起訴，移審法院裁定10萬元交保；林家齊是調查局數一數二的籃球好手，投籃姿勢與「灌籃高手」中的櫻木花道如出一轍，還曾自PO社群網站，被喻為櫻木分身，這張照片也隨著他被起訴曝光。

據了解，林家齊高中時是運動健將，專長是籃球，調查班50期結業後，他分發台北市調查處服務，曾率領同仁拿下司法盃籃球賽冠軍，因彈速不錯，常能搶下關鍵籃板，協助隊友得分取勝，被喻為台版櫻木花道。

林家齊平日行事低調，即便是調查局的學長或學弟，想加他社群好友都不容易，他自7月被檢方搜索羈押後，其生活照從未在媒體曝光，他昨日因洩密台鹽綠能弊案遭起訴後，調查局同仁肉搜出一張他自比櫻木花道投籃的照片，漫畫與真人相似度幾近百分百，令人印象深刻。

檢方調查，林家齊去年3月因查辦台綠公司案，透過調查局內部查詢系統，調閱台綠及多名交易關係人的國民身分證號、親屬關係、大額交易紀錄等個資與財務金融資料，並將Word檔取名「待查獵鷹」存入隨身碟。

去年5月間，林家齊將隨身碟交給台綠公司黃姓女秘書，任由黃女觀覽與複製，黃女則將偵查資料轉存公司配發的筆電，再由台綠前總經理秘書陳文龍。陳文龍有個弟弟叫陳文宏，曾任「新竹縣小英之友會」總會長，蔡英文執政期間，陳文宏事業順風順水，不僅代表經濟部公股出任「可威環境資源」董事長，還參與「凱勝綠能」等私人企業董事會。

據調查局內部透露，林家齊在台南與綠能光電業者往來密切，疑利用發掘案源、控制偵辦進度手法，私下投資光電業賺外快，並疑使用其他調查官帳戶當人頭，全案是否涉及貪瀆不法，檢方另案偵查中。