拿獵槍打爆鄰居頭維持12年刑 酒精使用障礙刑後監護5年變3年

新竹尖石黃姓原住民與徐姓鄰居口角，返家拿獵槍朝徐的頭部射擊，徐爆頭死亡，新竹地院依殺人罪判黃12年徒刑，因黃有酒精使用障礙，執行完畢後另入相當處所監護5年。黃認監護時間過長而上訴，台灣高等法院今將監護期間減為3年，其餘駁回。

黃（44歲）有森林法、家暴前科，育有4子，最大的小孩已21歲，但最小的則2歲。黃2017年2月以1萬2千元購得狩獵用的獵槍，這把槍由金屬擊發機構、木質槍托及貫通的金屬槍管組合而成，可供擊發口徑0.27吋打釘槍用空包彈（作為發射動力），用以發射彈丸。

竹院調查，黃2024年4月12日凌晨1點37分在徐的住處爭執，拿起獵槍朝徐的頭部轟，徐因顱腦損傷當場死亡。黃隨即攜帶槍枝返回住處，拆解後棄置於住處前草叢、圍牆邊。

台北市立聯合醫院鑑定黃符合「酒精誘發精神病症狀」精神病理特徵，犯案時處於急性精神病狀態，辨識能力降低。

一審審酌黃未尊重自身的原住民傳統文化、妥適用槍，僅因口角糾紛即持槍朝被害人頭部射擊，造成無可彌補的傷痛。合議庭考量黃坦承犯行，仍願為自己的過錯負擔刑責，態度尚可，依殺人罪判12年徒刑。因黃為酒精使用障礙患者，若未接受戒癮治療，社會復歸有極大障礙，因此宣告執行完徒刑後，監護5年。

黃對12年有期徒刑刑度無意見，但認為執行完畢後還得入相當處所監護5年感到不滿，提上訴。

高院審理時，法官詢問黃喝酒的習慣如何形成？黃說從15、16歲即開始喝酒，30歲時幾乎就是「天天喝、喝到醉」，沒有在管酒的種類與數量。法官詢問如此飲酒，身體狀況怎樣？黃答稱肝、腎功能變差，有酒精中毒的現象，之前有去尖石鄉的診所拿藥；他說沒打算戒酒，只打算靠吃藥控制，「吃完（藥）後再喝」。

被害人的兩個姊姊淚流滿面。二姊表示，黃聲稱有幻聽、幻覺，但案發後他逃跑是跑直線，還一路撿拾犯案相關證據滅證，精神狀況根本沒有問題。二姊說，黃與她弟弟的生活根本沒交集，胞弟原本在大陸工作，被她叫回來台灣住，沒想到遇到這種事情；她批評黃根本是壞人，殺人後還若無其事「多可怕啊」。

二姊表示，一審僅判12年徒刑與監護5年，書記官還勸她們「不要上訴」，結果黃竟然上訴，她痛罵「壞人不知悔改，你才判17年，你覺得夠嗎？」大姊則質疑，黃出獄後，會不會有人無辜受害？

黃的律師認為，依照醫院鑑定，保安處分3年為當，5年「有過重之虞」。黃向被害家屬道歉，稱「對不起，是我個人喝酒造成」。

高院審理後，今將監護處分改為刑後入相當處所監護3年，其他上訴部分駁回。