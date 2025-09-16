興中街大火釀6死6傷 縱火男與女房東得賠被害人家屬 金額累積破千萬

台中興中街華廈3年前大火釀6死6傷，一審認莊姓女房東堆雜物，阻礙房客逃生，鄭姓房客因養羊與莊女爭執後縱火，都有責任，判莊女7年徒刑、鄭男無期徒刑，民事部分，今年7、8月審結部分被害人家屬求償，判二人得賠824萬餘元，台中地院近日另審結許姓死者家屬求償部分，判二人得再賠203萬元，累計賠償金達1027萬元。

台中市興中街大火釀6死6傷，被害人家屬向台中地院提出損害賠償告訴，今年一審陸續審結，今年7月判莊女、鄭男等賠張姓、廖姓死者的5名子女600萬8400元；今年8月判莊女二人得賠葉姓死者家屬200萬550元、受傷的鄧姓房客24萬460元。

台中地院在今年9月間審結許姓死者的母親、女兒求償的部分，判莊女、鄭男得再賠203萬元，仍可上訴。

刑事部分，全案已上訴到台中高分院，正在審理中，鄭因有智能障礙狀況，收容在八里療養院，出庭時曾向法官求情「能不能判輕一點？」；莊姓女房東出庭時則否認犯罪，辯稱此案全案是檢方抹黑，身為房東會維持整潔，有40多間空房間，通道雜物都非她堆積，否認犯罪。

檢警調查，莊姓女房東（72歲）2012年10月22日購買興中街房子，將頂樓加蓋成9樓（因無4樓，實際8層樓）再分隔成43間房，除1、2樓自用外，剩下41間，每間以每月6000元至8000元不等出租。

莊婦同時從事資源回收，在華廈1至9樓梯、走廊、陽台，堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，租客都只能透過電梯進出。

2022年3月6日，莊婦因鄭姓房客（45歲）因欠租、在房間飼養羊等問題，要求鄭即刻搬離，鄭不滿持打火機點燃二樓樓梯口的塑膠袋後，延燒堆積雜物引發火勢，6名租客命喪火窟，另造成6名房客受傷。