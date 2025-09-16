快訊

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

興中街大火釀6死6傷 縱火男與女房東得賠被害人家屬 金額累積破千萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中興中街華廈3年前大火釀6死6傷，一審認莊姓女房東堆雜物，阻礙房客逃生，鄭姓房客因養羊與莊女爭執後縱火，都有責任，判莊女7年徒刑、鄭男無期徒刑，民事部分，今年7、8月審結部分被害人家屬求償，判二人得賠824萬餘元，台中地院近日另審結許姓死者家屬求償部分，判二人得再賠203萬元，累計賠償金達1027萬元。

台中市興中街大火釀6死6傷，被害人家屬向台中地院提出損害賠償告訴，今年一審陸續審結，今年7月判莊女、鄭男等賠張姓、廖姓死者的5名子女600萬8400元；今年8月判莊女二人得賠葉姓死者家屬200萬550元、受傷的鄧姓房客24萬460元。

台中地院在今年9月間審結許姓死者的母親、女兒求償的部分，判莊女、鄭男得再賠203萬元，仍可上訴。

刑事部分，全案已上訴到台中高分院，正在審理中，鄭因有智能障礙狀況，收容在八里療養院，出庭時曾向法官求情「能不能判輕一點？」；莊姓女房東出庭時則否認犯罪，辯稱此案全案是檢方抹黑，身為房東會維持整潔，有40多間空房間，通道雜物都非她堆積，否認犯罪。

檢警調查，莊姓女房東（72歲）2012年10月22日購買興中街房子，將頂樓加蓋成9樓（因無4樓，實際8層樓）再分隔成43間房，除1、2樓自用外，剩下41間，每間以每月6000元至8000元不等出租。

莊婦同時從事資源回收，在華廈1至9樓梯、走廊、陽台，堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，租客都只能透過電梯進出。

2022年3月6日，莊婦因鄭姓房客（45歲）因欠租、在房間飼養羊等問題，要求鄭即刻搬離，鄭不滿持打火機點燃二樓樓梯口的塑膠袋後，延燒堆積雜物引發火勢，6名租客命喪火窟，另造成6名房客受傷。

台中市環保局從2019年起，即因堆積雜物問題，對莊婦裁罰35次，累積罰單達20萬1600元。

台中市興中街華廈在2022年發生大火釀6死，一審判莊姓女房東7年、鄭姓房客無期徒刑，全案正在台中高分院審理中。圖／聯合報系照片
台中市興中街華廈在2022年發生大火釀6死，一審判莊姓女房東7年、鄭姓房客無期徒刑，全案正在台中高分院審理中。圖／聯合報系照片
台中市興中街華廈在2022年發生大火釀6死，一審判莊姓女房東7年、鄭姓房客無期徒刑，莊女在案發前在走道堆積大量雜物。圖／台中市環保局提供
台中市興中街華廈在2022年發生大火釀6死，一審判莊姓女房東7年、鄭姓房客無期徒刑，莊女在案發前在走道堆積大量雜物。圖／台中市環保局提供

房客 房東 房間

延伸閱讀

影／停放陸地小型遊艇突然起火 警方循線逮捕縱火女子

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

和家人吵架掀怒火 桃園男買汽油回家狂潑揚言縱火慘了

台中男工作不順竟縱火 點燃前大喊3次「快跑！」成減刑關鍵

相關新聞

獨／調查官查台鹽綠能洩密遭訴 仿櫻木花道投籃照曝光

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊，藉由查辦台鹽綠能弊案機會，利用內部系統，查詢台綠交易關係人等資料，再洩給台綠總經理...

無照醫美團隊藏身烏日高鐵套房 直播手術還推「車上割包皮」

韓女與表妹阮女以及失聯移工陳男結夥組成無照「地下醫美團隊」，直播醫美手術過程，還誇張宣稱能在「行動醫療車」進行割包皮手術...

逃逸越南移工掙脫束帶跳車窗脫逃 12天後被抓回牢籠判刑2月

越南籍陳姓外籍移工自新北雇主處逃逸1年多，經通報行蹤不明，台南警方8月初因另案在某會館搜索時查獲，隨後以束帶戒護，同日下...

拿獵槍打爆鄰居頭維持12年刑 酒精使用障礙刑後監護5年變3年

新竹尖石黃姓原住民與徐姓鄰居口角，返家拿獵槍朝徐的頭部射擊，徐爆頭死亡，新竹地院依殺人罪判黃12年徒刑，因黃有酒精使用障...

興中街大火釀6死6傷 縱火男與女房東得賠被害人家屬 金額累積破千萬

台中興中街華廈3年前大火釀6死6傷，一審認莊姓女房東堆雜物，阻礙房客逃生，鄭姓房客因養羊與莊女爭執後縱火，都有責任，判莊...

辦台鹽綠能弊案涉洩密 調查官遭起訴

調查局台南市調處調查官林家齊去年立案調查台鹽綠能不法事證，涉藉權限查詢台綠內部或公司交易關係人身分證字號、董監事歷史紀錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。