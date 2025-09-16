辦台鹽綠能弊案涉洩密 調查官遭起訴

調查局台南市調處調查官林家齊去年立案調查台鹽綠能不法事證，涉藉權限查詢台綠內部或公司交易關係人身分證字號、董監事歷史紀錄、大額交易紀錄等個資，交給台綠前總經理黃姓女秘書；台南地檢署昨依洩密等罪起訴林、黃女等三人。

全案是保安警察第六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌，涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，衍生案外案，當時被視為共犯的肯信餐飲集團董事長郭毓庭，手機內竟有台綠公司內部資料照片，檢方循線查出調查官洩密。

據了解，五十二歲郭毓庭是台鹽前董座陳啓昱同案被告，台南地檢署偵辦台綠案，從郭手機發現總統不公開行程，另案偵辦洩密，將曹耿誌依國家機密保護法起訴；法院認定構成違反個資法，判刑六月，郭毓庭無罪。

郭毓庭曾任前立委蔡豪國會助理、越南台商會前會長；他為掌握總統行程動態及會見政壇人士名單，維繫良好政商關係，拓展商業版圖，故請託曹協助。

檢調去年偵辦此案，在郭手機中再發現台鹽綠能公司內部及公司交易關係人個人資料、董監事歷史紀錄、大額交易紀錄等翻拍照片，且疑為檢調單位蒐證資料，另案追查。

檢調查出，郭毓庭資料是翻拍自台綠前總經理秘書陳文龍手機畫面，陳偵訊時說是去年五月下旬在公司使用配發的筆記型電腦，發現相關資料後用手機翻拍，帶給郭看，該筆電是他與另一名前總經理黃姓女秘書共用。

黃女承認去年四、五月間與林家齊碰面，但否認取得資料；林則承認犯行，指以調查局內部系統查詢資料，儲存於隨身碟，交由黃女複製拷貝。本案是否涉及行、收賄等金錢利益交換或其他不法犯行，待調查釐清。