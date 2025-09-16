屏東長治前後任鄉長貪汙 判刑8年入監

屏東長治鄉前後任鄉長許玉秀、古佳川，任內貪汙案遭法院判刑8年定讞，近日先後發監執行。長治鄉20多年來，已連續3任鄉長涉貪被判刑確定。

許玉秀、古佳川上周判決定讞，屏東地檢署在10日下午接獲許玉秀確保執行通知，11日下午接獲古佳川案，隨即啟動防逃機制，並指定兩人到派出所報到的時間，接續核發傳票，傳喚兩人到案執行。許玉秀在12日下午3時已到案、古佳川昨天上午10時半到案，訊問後先後發監執行。

屏東縣長治鄉20多年來，連3任鄉長涉貪被判刑確定，首位是國民黨籍前鄉長邱永安，因涉賣官收賄，判7年8個月；接著民進黨籍許玉秀涉貪，判刑8年，繼任的無黨籍古佳川，一審宣判後遭停職，之後辭去鄉長一職，進行補選。

根據判決，長治鄉國王宮2016年2月辦王爺奶奶回娘家活動，時任鄉長的許玉秀和丈夫劉富榮、兒子劉信宏向多家廠商取得統一發票或空白收據不實填寫，浮報支出，再向縣政府核銷，分別詐得25萬餘元、2萬餘元不法所得，法院以「利用職務詐取財物罪」判刑8年，褫奪公權5年。

古佳川則在2020年至2021年期間為支付個人訴訟律師費、網購張惠妹跨年演唱會周邊商品、替父親辦慶生餐會，要下屬拿空白收據不實填寫餐費金額再申請核銷，不法所得為5萬8350元。1、2審均判8年，褫奪公權5年，案件上訴，最高法院駁回上訴定讞。